Скончался известный алтайский депутат и предприниматель

Депутат Алтайского Заксобрания четвертого и пятого созывов Олег Баварин 26 марта. Об этом сообщила пресс-служба АКЗС

Прощание с Олегом Бавариным пройдет завтра 29 марта с 11:30 до 13:00 в ритуальном зале на ул. Аносова, 8 в Барнауле.

Олег Баварин родился в 1965 году в Барнауле. С 1990 годов он занимался предпринимательской деятельностью. В 2003 году его избрали председателем Совета директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис».

Он владел группой компаний «Магис», включающей сеть автозаправок, гостиницу, магазины «Магис-спорт» и т.д. До последнего времени был соучредителем Алтайского отделения общественной организации «Деловая Россия».

По предварительной информации, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем.