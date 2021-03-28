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Жизнь

Скончался известный алтайский депутат и предприниматель

Депутат Алтайского Заксобрания четвертого и пятого созывов Олег Баварин 26 марта. Об этом сообщила пресс-служба АКЗС

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Прощание с Олегом Бавариным пройдет завтра 29 марта с 11:30 до 13:00 в ритуальном зале на ул. Аносова, 8 в Барнауле.

Олег Баварин родился в 1965 году в Барнауле. С 1990 годов он занимался предпринимательской деятельностью. В 2003 году его избрали председателем Совета директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис».

Он владел группой компаний «Магис», включающей сеть автозаправок, гостиницу, магазины «Магис-спорт» и т.д. До последнего времени был соучредителем Алтайского отделения общественной организации «Деловая Россия».

По предварительной информации, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем.

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