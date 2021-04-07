Скончался известный алтайский фермер

Похороны состоятся 7 апреля в 14:00, пишет газета «Наш город Заринск».
Справка
Иван Гилев родился 27 февраля 1949 года в селе Урунск Солтонского района. В июле 1975 года он заступил на должность инженера по технике безопасности в колхозе имени Калинина Заринского района, а с1983 года по 1986 был его председателем. С 1986 по 1992 год был на должности директора совхоза «Сорокинский»
В июне 1992 года Иван Гилев создал свое крестьянское хозяйство. Коллектив хозяйства за время его существования вырос с 11 до 115 человек.
В 2003 году за высокие результаты по увеличению производства сельскохозяйственной продукции его крестьянское хозяйство наградили почетной грамотой администрации Алтайского края. Также Иван Гилев был награжден медалью «За трудовую доблесть», а в 1999 году ему было присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». В 2010 году отмечен орденом Почета.
«Отдав более 45 лет сельскому хозяйству, Иван Николаевич все эти годы проявлял себя как опытный организатор производства, умелый хозяйственник. За годы своей работы Иван Николаевич вывел свое хозяйство зернового направления в число лучших в крае», — пишут на сайте администрации Заринского района.