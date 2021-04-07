Скончался известный алтайский фермер

Похороны состоятся 7 апреля в 14:00, пишет газета «Наш город Заринск».

Справка

Иван Гилев родился 27 февраля 1949 года в селе Урунск Солтонского района. В июле 1975 года он заступил на должность инженера по технике безопасности в колхозе имени Калинина Заринского района, а с1983 года по 1986 был его председателем. С 1986 по 1992 год был на должности директора совхоза «Сорокинский»

В июне 1992 года Иван Гилев создал свое крестьянское хозяйство. Коллектив хозяйства за время его существования вырос с 11 до 115 человек.

В 2003 году за высокие результаты по увеличению производства сельскохозяйственной продукции его крестьянское хозяйство наградили почетной грамотой администрации Алтайского края. Также Иван Гилев был награжден медалью «За трудовую доблесть», а в 1999 году ему было присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». В 2010 году отмечен орденом Почета.