13 декабря
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Жизнь

Скончался композитор и автор музыки к сериалу «Твин Пикс»

Американский композитор Анджело Бадаламенти, автор музыки к сериалу «Твин Пикс», умер на 86-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал The Hollywood Reporter.

Пианино.
Пианино.
СС0

О смерти композитора сообщил его внучатый племянник в социальных сетях. По его словам, Бадаламенти умер у себя дома в Линкольн-Парке (штат Нью-Джерси).

О причинах смерти музыканта неизвестно.

Биография

Анджело Бадаламенти родился 22 марта 1937 года в Нью-Йорка. Он окончил Школу музыки Истмана и Манхэттенскую школу музыки.

За все время своей карьеры композитор сотрудничал со многими легендами музыки: Полом Маккартни, Дэвидом Боуи, Лайзой Миннелли, Ниной Симон, Ширли Бэсси и другими известными исполнителями.

Творчество

Бадаламенти написал музыку к 70 фильмам и сериалам. Большую известно ему подарила работа над картинами Дэвида Линча. Он написал музыку к фильмам «Синий Бархат» (Blue Velvet, 1986), «Шоссе в никуда» (Lost Highway, 1996), «Малхолланд Драйв» (Mulholland Dr., 2001).

Также он написал музыку к сериалу «Твин Пикс» и стал лауреатом премии Grammy. Альбом с этим саундтреком получил золотую сертификацию в 25 странах мира. А Бадаламенти трижды номинировали на премию Emmy.

Композитор сочинил саундтрек к полнометражному фильму «Твин Пикс: Сквозь огонь» (Twin Peaks: Fire Walk with Me, 1992), рассказывающему предысторию сериала.

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