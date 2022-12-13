Скончался композитор и автор музыки к сериалу «Твин Пикс»

О смерти композитора сообщил его внучатый племянник в социальных сетях. По его словам, Бадаламенти умер у себя дома в Линкольн-Парке (штат Нью-Джерси).
О причинах смерти музыканта неизвестно.
Биография
Анджело Бадаламенти родился 22 марта 1937 года в Нью-Йорка. Он окончил Школу музыки Истмана и Манхэттенскую школу музыки.
За все время своей карьеры композитор сотрудничал со многими легендами музыки: Полом Маккартни, Дэвидом Боуи, Лайзой Миннелли, Ниной Симон, Ширли Бэсси и другими известными исполнителями.
Творчество
Бадаламенти написал музыку к 70 фильмам и сериалам. Большую известно ему подарила работа над картинами Дэвида Линча. Он написал музыку к фильмам «Синий Бархат» (Blue Velvet, 1986), «Шоссе в никуда» (Lost Highway, 1996), «Малхолланд Драйв» (Mulholland Dr., 2001).
Также он написал музыку к сериалу «Твин Пикс» и стал лауреатом премии Grammy. Альбом с этим саундтреком получил золотую сертификацию в 25 странах мира. А Бадаламенти трижды номинировали на премию Emmy.
Композитор сочинил саундтрек к полнометражному фильму «Твин Пикс: Сквозь огонь» (Twin Peaks: Fire Walk with Me, 1992), рассказывающему предысторию сериала.
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