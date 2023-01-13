Скончался ли молодежный певец Шарлот. Новые подробности вокруг смерти исполнителя

Некролог в соцсетях
Запись о смерти Эдуарда Шарлота появилась 12 января в два часа ночи во «ВКонтакте»:
«Эдуард скончался. Приносим соболезнования. Похороны состоятся 7 февраля».
Дата похорон назначена на день рождения музыканта. В 2023 году ему должно было исполниться 25 лет.
Примечательно, что других записей на странице нет. Сама страница носит статус: «Профиль создан для почитателей творчества данного исполнителя. Скорбим об Эдди».
Неудачный розыгрыш
Год назад похожая запись уже появлялась в соцсетях исполнителя. Тогда он пугал фанатов и семью сообщением о своей смерти, а потом объявился, целым и невредимым.
Его семья признается, что тяжело восприняла прошлогодний розыгрыш, сообщает MSK1.ru.
Из-за этого случая новость о смерти Шарлота с большим сомнением воспринимается фанатами и его близкими.
Сомнения родителей
MSK1.ru удалось связаться с отцом Эдуарда. По его словам, музыкант в последнее время жил в Санкт-Петербурге и не общался с семьей уже четыре месяца.
«Он сам отстранился. Такое было год назад, к сожалению. Не могу утверждать, что сейчас то же самое. Он также выложил. Можете на YouTube найти». — рассказал мужчина.
Сейчас он и его второй сын, брат-близнец Эдуарда, пытаются связаться с певцом через его знакомых.
Чем известен Эдуард Шарлот
Эдуард Шарлот родился в Самаре 7 февраля 1998 года, сообщает 63.ru. Окончил школу № 16 и параллельно музыкальную школу. Затем получил высшее музыкальное образование в Самарском государственном институте культуры.
Исполнитель прославился благодаря песне «Щека на щеку» и вирусным роликам в TikTok. До этого он участвовал в шоу «Песни на ТНТ».
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