Скончался ли молодежный певец Шарлот. Новые подробности вокруг смерти исполнителя

Запись о смерти звезды TikTok Эдуарда Шарлота появилась в его соцсетях 12 января. Но это уже вторая подобная запись исполнителя — первая оказалась розыгрышем. Altapress.ru разобрался в произошедшем.

Некролог в соцсетях

Запись о смерти Эдуарда Шарлота появилась 12 января в два часа ночи во «ВКонтакте»:

«Эдуард скончался. Приносим соболезнования. Похороны состоятся 7 февраля».

Дата похорон назначена на день рождения музыканта. В 2023 году ему должно было исполниться 25 лет.

Примечательно, что других записей на странице нет. Сама страница носит статус: «Профиль создан для почитателей творчества данного исполнителя. Скорбим об Эдди».

Запись о смерти Эдуарда Шарлота Скриншот из соцсети «Вконтакте»

Неудачный розыгрыш

Год назад похожая запись уже появлялась в соцсетях исполнителя. Тогда он пугал фанатов и семью сообщением о своей смерти, а потом объявился, целым и невредимым.

Его семья признается, что тяжело восприняла прошлогодний розыгрыш, сообщает MSK1.ru.

Из-за этого случая новость о смерти Шарлота с большим сомнением воспринимается фанатами и его близкими.

Эдуард Шарлот Скриншот YouTube

Сомнения родителей

MSK1.ru удалось связаться с отцом Эдуарда. По его словам, музыкант в последнее время жил в Санкт-Петербурге и не общался с семьей уже четыре месяца.

«Он сам отстранился. Такое было год назад, к сожалению. Не могу утверждать, что сейчас то же самое. Он также выложил. Можете на YouTube найти». — рассказал мужчина.

Сейчас он и его второй сын, брат-близнец Эдуарда, пытаются связаться с певцом через его знакомых.

Эдуард Шарлот Скриншот YouTube

Чем известен Эдуард Шарлот

Эдуард Шарлот родился в Самаре 7 февраля 1998 года, сообщает 63.ru. Окончил школу № 16 и параллельно музыкальную школу. Затем получил высшее музыкальное образование в Самарском государственном институте культуры.

Исполнитель прославился благодаря песне «Щека на щеку» и вирусным роликам в TikTok. До этого он участвовал в шоу «Песни на ТНТ».