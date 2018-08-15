Скончался писатель Эдуард Успенский

Известный писатель и сценарист Эдуард Успенский скончался в возрасте 80 лет, об этом РИА Новости сообщил композитор Геннадий Гладков. Супруга Успенского подтвердила информацию.

Писатель умер в доме в деревне Пучково, входящей в Троицкий административный округ Москвы. В последние голы жизни страдал от тяжелого заболевания.

9 августа ему стало плохо, он потерял сознание, супруга вызвала скорую помощь.

Чем известен Эдуард Успенский

Известность Успенский впервые приобрел как юморист. В 1966 году он, Аркадий Арканов, Григорий Горин и Феликс Камов выпустили книгу «Четверо под одной обложкой.

Успенский был автором сценариев к мультфильмам про Крокодила Гену и Чебурашку, приключения друзей из Простоквашино, «Пластилиновая ворона» и многих других. По сценариям и произведениям писателя сняты 60 мультфильмов. Среди наиболее известных: «Антошка», «Рыжий, рыжий, конопатый», «Ивашка из Дворца пионеров», «Про Сидорова Вову», «Следствие ведут Колобки», «Три типа и скрипач» и другие.

Произведения Эдуарда Успенского переведены на 25 языков мира.