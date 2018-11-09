Скончался популярный актер киножурнала «Ералаш»

8 ноября Николай не вышел на работу в компанию «Санмаркет», где работал последние 3 года в сервисном центре по врезке гидромассажных ван. Работодатели связались с родственниками Румянцева и выяснили, что бывший актер умер.

Чем известен Николай Румянцев

В киножурнале «Ералаш» Румянцев сыграл несколько ярких ролей. Наибольшую популярность Румянцеву принес эпизод киножурнала «Чудное мгновение», вышедший на экраны в 1975 году. Румянцев перестал сниматься в киножурнале в 1981 году.

Также он сыграл эпизодическую роль в фильме «Весенняя олимпиада, или начальник хора» (1979) и главную роль в кинокартине «Прилетал марсианин в осеннюю ночь» (1979).

Борис Грачевский,

создатель «Ералаша»: