Скончался режиссер «Штрафбата» Николай Досталь

Режиссер Николай Досталь скончался на 77-м году жизни, сообщают РИА Новости . Он снял фильмы «Штрафбат», «Человек с аккордеоном», «Полицейский и воры».

Николай Николаевич скончался в 18 января в 18:10. Об этом сообщил брат режиссера Союзу кинематографистов РФ.

Николай Досталь всю жизнь посвятил кино. Он был кинорежиссером, сценаристом, актером и продюсером.

Как актер он дебютировал в 1964 году. В в драме Михаила Калика «До свидания, мальчики» он сыграл роль подростка Саши Кригера в драме Михаила Калика «До свидания, мальчики». Позже он снимался в фильмах «Морские рассказы», «Расплата», «Ехали в трамвае Ильф и Петров» и «Человек на своем месте».

В качестве режиссера Досталь снял фильмы «Человек с аккордеоном», «Мелкий бес», «Монах и бес», «Коля — перекати поле», «Раскол», «Облако-рай» и другие. Широкий зритель знакоим с ним по фильму «Штрафбат».

В 1997 году режиссер получил звание Заслуженного деятеля искусств России, а в 2008 удостоился звания Народного артиста России.