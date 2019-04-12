Скончался российский миллиардер и меценат Владислав Тетюхин

11 апреля на 87-м году жизни скончался уральский меценат и миллиардер Владислав Тетюхин. Об этом сообщает Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр, основателем которого являлся мужчина. В 2012 году Тетюхин занимал 153-е место в списке Forbes, пока не вложил свое состояние в медицину.

В 90-х годах Владислав Тетюхин стал акционером компании «ВСМПО-Ависма», которая к середине нулевых занимала около трети мирового рынка титана. Корпорация обеспечивала 30−50% потребностей в этом металле компаний Boeing и Airbus. В 2006 году контрольный пакет акций «ВСМПО-Ависма» продали «Рособоронэкспорту». В 2009-м Тетюхин покинул пост президента корпорации, пишет РИА Новости.

Владислав Тетюхин. ural-clinic.ru

Forbes в своем рейтинге 200 богатейших бизнесменов России за 2012 год оценивал состояние Тетюхина в 650 миллионов долларов, назвав его «патриархом отечественной титановой отрасли».

В январе 2012 года Тетюхин вложил практически все деньги, вырученные от продажи акций «ВСМПО-Ависмы», в строительство Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле. Доля инвестиций Тетюхина составила почти четыре миллиарда рублей. На сайте Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра его поступок называют «осознанным и бескорыстным делом и гражданским подвигом».

Владислав Тетюхин был также доктором технических наук, действительным членом РАИН.