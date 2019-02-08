Скончался Сергей Юрский

Сергей Юрский в роли дяди Мити в кинофильме "Любовь и голуби".

В конце декабря 2018 года СМИ сообщали о срочной госпитализации и тяжелом состоянии актера. Но в театре Моссовета заявили, что Юрский был в больнице на профилактическом лечении.

Советский и российский актер и режиссер театра и кино Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде.

С 1978 года Юрский жил и работал в Москве в Театре имени Моссовета.

Юрский также известен зрителям по ролям в кинофильмах «Республика ШКИД», «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби» и многих других.

Время и место похорон уточняются.