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4 августа
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Жизнь

Скончался «символ русского шансона» Вилли Токарев

Советский, американский и российский автор-исполнитель Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни, сообщает «Интерфакс».

Вилли Токарев.
Вилли Токарев.
Стоп-кадр YouTube

Певец Вилли Токарев (настоящее имя — Вилен) родился на хуторе Чернышев в Адыгее.

В Ленинграде окончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова по классу контрабаса. Работал в оркестрах и различных ансамблях, начал писать собственные песни.

В 1974 году эмигрировал в США, где некоторое время был разнорабочим, а затем продолжил музыкальную карьеру.

Известность ему принес его второй альбом «В шумном балагане» (1981), который был популярен среди русскоязычных эмигрантов. Там же пел в русских ресторанах.

Получив гражданство США, основал собственную студию One Man Band

В 1989 году Токарев дал концерты в СССР, в 1990-е решил вернуться на родину, открыл свою студию звукозаписи.

В репертуаре Токарева преобладал русский шансон. Среди наиболее известных его работ «Небоскребы», «Над Гудзоном», «Нью-йоркский таксист», «Рыбацкая», «Мы в жизни встретились», «В твой день рожденья».

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