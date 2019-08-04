Скончался «символ русского шансона» Вилли Токарев

Певец Вилли Токарев (настоящее имя — Вилен) родился на хуторе Чернышев в Адыгее.
В Ленинграде окончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова по классу контрабаса. Работал в оркестрах и различных ансамблях, начал писать собственные песни.
В 1974 году эмигрировал в США, где некоторое время был разнорабочим, а затем продолжил музыкальную карьеру.
Известность ему принес его второй альбом «В шумном балагане» (1981), который был популярен среди русскоязычных эмигрантов. Там же пел в русских ресторанах.
Получив гражданство США, основал собственную студию One Man Band
В 1989 году Токарев дал концерты в СССР, в 1990-е решил вернуться на родину, открыл свою студию звукозаписи.
В репертуаре Токарева преобладал русский шансон. Среди наиболее известных его работ «Небоскребы», «Над Гудзоном», «Нью-йоркский таксист», «Рыбацкая», «Мы в жизни встретились», «В твой день рожденья».