Скончался старейший мужчина на планете

В Японии 20 января скончался признанный старейшим мужчиной на земле Масадзо Нонака. Ему было 113 лет, сообщило агентство Kyodo News.

Книга рекордов Гиннесса признала японца старейшим жителем З​емли в апреле 2018 года. На тот момент ему было 112 лет. Большую часть жизни Масадзо провел в инвалидном кресле. Свое долголетие он объяснял любовью к сладкому и к купанию в горячих источниках.

​До этого рекорд долголетия принадлежал 113-летнему Франциско Оливере из Испании, он скончался в феврале 2018 года.



Абсолютный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Луизе Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет. Пока она является единственным человеком, у которого документально подтверждено достижение рубежа в 120 лет.