Скончался старейший сотрудник Алтайского государственного института культуры

Ректорат Алтайского государственного института культуры с глубоким прискорбием извещает, что 8 декабря 2020 года на 74-м году ушла из жизни начальник планово-экономического отдела Климова Раиса Григорьевна .

Климова Раиса Григорьевна

Раиса Григорьевна работала в институте с 1991 года, сначала в качестве экономиста, а с 1992 года начальника планово- экономического отдела.

За годы ее трудовой деятельности, при ее непосредственном участии произошли значительные изменения в области экономической политики института. Она принимала активное участие в работе по обновлению учебно-методического потенциала специальностей вуза, поиске и разработке инновационных экономических технологий, способствующих развитию экономической самостоятельности института.

Раиса Григорьевна отличалась исключительным трудолюбием, была настоящим профессионалом своего дела. За заслуги в области сохранения и развития культуры и искусства награждена знаком Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в культуре».

Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности, высоким морально-этическим принципам Раиса Григорьевна пользовалась в коллективе заслуженным авторитетом и уважением.

Ректорат и коллектив Алтайского государственного института культуры выражает искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал Раису Григорьевну. Светлая память об этом энергичном, жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах, а ее имя — в истории института.