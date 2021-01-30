Скончавшийся на днях Василий Лановой много лет помогал тайной внучке

Актер Василий Лановой и его жена Ирина Купченко долгие годы заботились о своей тайной внучке Ане. Оказалось, что это внебрачная дочь их сына Сергея, ушедшего из жизни от гипертонического криза в 37 лет.

Как пишет «Рамблер», актер узнал о внучке случайно, когда ей было уже семь лет.

Так, в редакцию одной из телепередач позвонила женщина из Архангельска и попросила передать свой номер телефона знаменитому актеру и сообщить, что у него есть внучка.

Информация дошла до Ланового и он, на удивление, поверил и перезвонил. Позже выяснилось, что женщина говорила правду. Это подтвердил ДНК-тест.

Лановой и Купченко стали приглашать внучку в Москву на каждые каникулы. Сегодня Анне уже 20 лет, она студентка. А семья приняла решение не участвовать в шоу и не показывать фото Анны общественности.

Василий Лановой умер 28 января в возрасте 87 лет. Актер переболел COVID-19, но не перенес последствия заболевания. Похороны любимого всей страной актера пройдут 1 февраля на Новодевичьем кладбище в Москве.