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Жизнь

«Скопинский маньяк» готовится выйти на свободу

Житель Рязанской области Виктор Мохов больше известен как «скопинский маньяк». Вскоре он должен выйти из колонии после 17-ти лет заключения, сообщает информагентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Преступник за решеткой.
Преступник за решеткой.
открытые источники в интернете

«Планируется, что он освободится из мест лишения свободы 3 марта, после чего за ним будет установлен надзор по месту жительства сроком на шесть лет», — рассказал собеседник агентства.

РИА Новости напомнило, что Мохов отбывает срок за похищение и изнасилование двух девушек 14-ти и 17-ти лет. Он похитил несовершеннолетних в 2000 году и удерживал их в подвале в Скопине на протяжении четырех лет.

Насилие. Женщина.
Насилие. Женщина.
CC0

Одна из девушек дважды рожала в неволе. Оба раза преступник отбирал детей.

Все время, пока девушки были в неволе, «скопинский маньяк» морил их голодом, избивал, разбрызгивал по помещению подвала слезоточивый газ.

Пленницам случайно удалось передать на волю записку. В мае 2004 года их освободили.

Насилие над женщиной.
Насилие над женщиной.
unsplash.com.

Скопинский районный суд в августе 2005-го приговорил Мохова к 17-ти годам колонии строгого режима. Отбывать наказание преступника отправили в Саратовскую область.

Как отмечает РИА Новости, в пресс-службе управления ФСИН по Саратовской области информацию никак не комментируют.

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