«Скопинскому маньяку» запретили ходить по барам и давать интервью

Рязанский областной суд ужесточил надзор в отношении «скопинского маньяка» Виктора Мохова после иска полиции в апелляционной инстанции. Теперь ему запрещено обращаться с журналистами и помещать места, где можно распивать алкоголь, пишет ТАСС.

Однако он может давать комментарии журналистам в интернете и ограничивать посещение мест, где продают алкоголь на разлив.

Прокуратура направила апелляционное представление на решение Скопинского районного суда о частичном удовлетворении иска полиции.

Ранее Мохову также увеличили обязательную явку в полицию с двух до четырех раз в месяц. Также «скопинскому маньяку» шесть лет запрещено посещать массовые спортивные и культурно-зрелищные мероприятия и участвовать в них.

Ему нельзя находиться вне своего места жительства с 22:00 до 06:00, за исключением времени нахождения на работе, запрещено выезжать за пределы Скопинского района без разрешения органа внутренних дел.

Напомним, в 2005 году Виктор Мохов был приговорен к 16 годам и 10 месяцам в исправительной колонии строгого режима за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

В 2000 году он похитил в Рязани двух девушек (14 и 17 лет), изнасиловал их и продержал в подвале хозяйственной постройки у своего дома в Скопине почти четыре года. В начале марта 2021 года он был освобожден после отбывания срока.

Сразу после освобождения он дал скандальное интервью Ксении Собчак.