Скорее всего выживем: корреспондент altapress.ru проверил работу экстренных служб в условиях ЧС

Штормовое предупреждение этой зимой в крае объявляли с десяток раз. Снегопады, метели и сопутствующие им транспортные коллапсы, причем с человеческими жертвами , стали пугающе обыденными. Очередной погодной ЧС нас «обрадовали» в ночь с 24 на 25 января. Но попытались успокоить: службы в повышенной готовности. И пригласили посмотреть, кто и как разгребает улицы, вправляет вывихи и не пускает водителей слетать с трасс. Подробности в репортаже altapress.ru.

В ночь с пятницы на субботу, пока часть жителей города отдыхала и танцевала, а часть — ложилась спать после тяжелой рабочей недели, журналисты отправились выяснять, как работают городские спецслужбы в условиях погодных ЧС.

Минтранс: дороги под круглосуточным контролем

Первый пункт назначения — управление автомобильных дорог Алтайского края.

Небольшой кабинет едва смог уместить толпу журналистов, которые жаждали поскорее узнать о ситуации на дорогах и вернуться домой.

Работа спецслужб в условиях ЧС. Предоставлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Первое, что бросается в глаза, — три больших экрана на стене, напротив которых сидит инженер-диспетчер. Он круглосуточно отслеживает ситуацию на региональных трассах межмуниципального значения и в случае необходимости связывается с подрядными организациями.

Инженер-диспетчер Виктор Печенин объясняет, что ситуация на дорогах транслируется в режиме реального времени.

Работа спецслужб в условиях ЧС. Предоставлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Он очень волнуется из-за внимания журналистов, на помощь приходит заместитель начальника отдела технического надзора и ремонта дорог Алена Живаева. «На мониторах мы видим, где и как работает техника. Если нам звонят люди, что застряли на дороге, — мы отслеживаем, когда к ним подойдет помощь», — объяснила она.

Поднимаемся на этаж выше — здесь располагается управление федеральных дорог «Алтай». Там тоже три монитора и картинки с десятков видеокамер, которые расположены на Чуйском тракте и трассе Барнаул — Рубцовск. Часть из них работает в режиме фото, которые обновляются с интервалом 15−20 минут.

Работа спецслужб в условиях ЧС. Предоставлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

На федеральных (более 700 км) и региональных (более 16 тыс. км) трассах, в разных районах расположено около 40 столбов с метеооборудованием. «Прогнозы нужны для подрядных организаций, которые на их основе принимают решение начать обработку покрытия противоледными материалами и патрулировать дороги более интенсивно», — рассказывает оперативный дежурный Евгений Ракитянский.

Цифра Более тысячи человек выходит в ночную смену ежедневно, чтобы обеспечить безопасность людей на дорогах, — это работники, которые расчищают трассы, и инженерно-технический состав.

Скорая: жить будем

Мы подъезжаем к станции скорой медицинской помощи в пер. Ядринцева. Старший врач Александр Давыдов долго отнекивается от диалога с журналистами. Однако мы убеждаем его, что он «душка». Контакт налажен.

Работа спецслужб в условиях ЧС. Предоставлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

В одном из помещений скорой помощи работает служба медицины катастроф, там же расположена единая дежурно-диспетчерская служба 112.

За смену один сотрудник принимает от 200 до 400 вызовов. Ночью приходится привлекать к работе диспетчеров с территориальных подстанций и студентов, которые берут подработки с 20:00 и до утра.

В другом помещении работают диспетчеры, которые отправляют скорые к пациентам по всему краю. Их задача — оценить, какая из бригад доедет быстрее всего, и координировать их.

Работа спецслужб в условиях ЧС. Предоставлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Мы решили посмотреть на работу бригады в деле. Приехали к зданию Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. Неразговорчивый водитель Андрей поделился: «Сложно работать — дороги вовремя не чистят. А я несу ответственность за жизнь больного и врачей». Сразу после его слов по пр. Комсомольскому начали проезжать груженные снегом машины, а дороги — расчищать. «Магия», — подумала я.

Врача скорой помощи Сергея Ушакова мы ждали долго. Успели обсудить с коллегой творчество Довлатова и Достоевского, а также вид, который открывается на Сбербанк со стороны приемного покоя, — уж очень романтичный.

Работа спецслужб в условиях ЧС. Предоставлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Врач вышел, и мы поехали вместе с бригадой на вызов на ул. Северо-Западную. По дороге Сергей рассказывает, что ночные смены в условиях шторма затрудняются тем, что скорость поездок снижается. «Мы обслуживаем по 15 вызовов в сутки, как правило», — говорит он.

Подстанция: готовы устранить все неполадки вовремя

Далее в нашем маршруте самая загруженная электросетевая подстанция города, она расположена в Индустриальном районе. При свете фонарей, в пролетающих снежинках выглядит величественно. Но, как выясняется, снег — это главный враг для работников, которые ее обслуживают.

Работа спецслужб в условиях ЧС. Предоставлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Представитель «Алтайэнерго» Николай Андреев рассказывает, что трудиться приходится даже ночью. «Непогода вносит свои поправки во все плановые работы. Мы находимся в постоянной готовности, чтобы устранить возможные неполадки», — рассказывает он.

Во время особых погодных условий в режиме повышенной готовности находятся 262 бригады. Это 1260 человек и 473 единицы техники.

Пост ДПС: воздержитесь от поездок

К концу нашей увлекательной поездки (было уже 2:30) я заснула. Проснулась в пустом автобусе. Журналистов не было. Вокруг ходили люди в форме, рядом стояли машины с мигалками.

Работа спецслужб в условиях ЧС. Предоставлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Выяснилось, что это инспекторы ДПС. Они рассказали, что дежурства во время перекрытия дорог не отличаются от обычных. В зависимости от погодных условий движение транспорта ограничивают, но в основном останавливают только большегрузные машины. «В случае если автомобилисты просят выпустить из города — мы просим воздержаться от поездки. Если продолжают настаивать — смотрим состояние автомобиля и прописку. На небольшие расстояния проезд допустим, но только в ближайшие районы», — рассказал инспектор.

Все идет по плану

Наша поездка закончилась возле здания краевого правительства в три часа ночи. Я стояла под пролетающими снежинками, в наушниках надрывался Егор Летов: «Все идет по плану». Без шуток, было хорошо и спокойно — работа экстренных служб производит впечатление, что жители региона могут спокойно отдыхать.