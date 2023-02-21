Скоро проснутся. Пять животных Алтайского края, которые пока что сладко спят

Зима идет на убыль — близится весна и скоро животные на Алтае начнут пробуждаться от спячки. Altapress.ru выяснил, кто пока еще тихо сопит в своем укрытии и ждет теплых солнечных лучей.

Медведь

К зиме медведь нагуливает до 180 килограммов жира и осенью укладывается в берлогу. У медведей бывают излюбленные места зимовок, куда они собираются год от года с целой округи. В разных районах зимний сон длится от 75 до 195 дней.

Бурый медведь. ru.wikipedia.org

В зависимости от климата медведи находятся в берлогах с октября-ноября до марта-апреля, то есть 5−6 месяцев. Дольше всех спят в берлогах медведицы с детенышами, меньше всех — старые самцы.

Еж

В спячку ежи впадают примерно в октябре, потому что до этого времени накапливают жирок на зиму. За лето ежу необходимо запасти до 700 граммов жира. Во время спячки температура его тела падает до 1,8 градусов. После спячки еж не выходит из гнезда, пока температура воздуха не поднимется до 15 градусов.

Еж. ru.wikipedia.org Еж. ru.wikipedia.org

Обыкновенные ежи ведут одиночный образ жизни, но селятся неподалеку друг от друга.

Барсук

Это единственный представитель куньих, впадающий на зиму в спячку. В северных районах барсук уже в октябре-ноябре залегает в спячку до марта-апреля. В южных районах, где зимы мягкие и короткие, он бодрствует круглый год, либо спит, но периодически просыпается и бродит неподалеку от своего убежища.

Барсук. ru.wikipedia.org

За лето вес барсука увеличивается до 30 килограммов. Он сам создает себе нору на зиму, выстилая ее травой и листьями

Сибирский углозуб

Ко сну этот зверек готовится с августа по ноябрь. Для спячки ему нужна не глюкоза, а глицерин — вещество, из которого делали первые антифризы для автомобилей.

Сибирский углозуб. ru.wikipedia.org Сибирский углозуб. ru.wikipedia.org

Перед зимой печень углозуба начинает вырабатывать глицерин, который пропитывает все ткани. Благодаря этому амфибия способна находиться в спячке месяцы и даже годы. Так, ученые успешно разморозили углозуба, который пролежал в мерзлой земле более 90 лет. Зато как только начинает таить снег, тритоны выходить на поверхность земли.

Летучая мышь

На зиму летучие мыши прячутся в укромные места, надежно прикрепляются лапками к потолкам и впадают в зимнюю спячку общей продолжительностью 6−8 месяцев. Зимовка начинается в октябре-ноябре — мышки прячутся в укромных местах, где их не потревожат. На время спячки их сердцебиение сокращается с 420 ударов в минуту до 15−17, количество вдохов падает до 2−4 раз в минуту, а температура тела снижается до 1−2 градусов.

Летучие мыши. minprirody.alregn.ru Летучая мышь. minprirody.alregn.ru

Просыпаются летучие мыши в мае, но если весна будет теплой, то встретить их можно в апреле или в конце марта.