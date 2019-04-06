Скоро россияне увидят первый весенний звездопад

Скоро россияне смогут наблюдать первый весенний звездопад 2019 года — метеорный поток Лириды. Звездопад продлится с 16 по 25 апреля.

Метеоры

Метеоры потока Лириды достаточно быстрые — они не имеют заметных хвостов и проявляются на небе в виде ярких белых вспышек.

На небе будут появляться до 20 метеоров в час. Их скорость достигнет 48 километров в секунду — достаточно спокойный, не очень мощный поток, пишет «АиФ».

Где можно увидеть звездопад

Этим явлением могут полюбоваться также жители многих регионов России, в том числе, и Алтайского края. Главное — чтобы небо было ясным, без облаков.

«Созвездие Лиры — незаходящее созвездие северного полушария (т.е. на данной широте оно не опускается ниже горизонта). Поэтому на широтах нашей страны оно будет видно везде» — сказал Николай Железнов, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН.

Нужен телескоп?

Если погода окажется безоблачной, увидеть звездопад можно будет невооруженным глазом — без телескопа или бинокля. Для этого лучше отправиться за город, где уличное освещение не помешает рассмотреть «падающие звезды».