Скоропослушница 2019: икона, которой молятся при депрессии, болезнях и панических атаках

На иконе Скоропослушница изображена Богородица, которая правой рукой благословляет прихожанина, а левой держит ребенка. Считается, что этому образу больше 1 тысячи лет. По монашескому преданию, икона написана в 10 веке, сообщает «Фома».
Свое название икона получила в 17 веке после случая в Дохиарском монастыре.
В 1664 году монах Нил проходил ночью в трапезную с зажженной лучиной и услышал от образа Богородицы голос, призывающий его больше не ходить в этом месте и не коптить икону.
Монах не поверил происходящему и продолжал ходить в трапезную с коптящей лучиной. Вскоре он ослеп. После этого Нил вспомнил о предупреждении. Он стал усилено молиться перед образом. Через некоторое время он услышал голос, извещавший его о прощении. После этого к нему вернулось зрение.
Сейчас подлинный образ Богоматери Скоропослушница можно увидеть в Греции в Дохиарском монастыре. Однако по всему миру есть несколько ее копий, в том числе и в храмах России, пишет ikona-i-molitva.info.
Считается, что молиться перед образом стоит тем, кто страдает болезнями, паническими атаками и частыми депрессиями. «Скоропослушница» помогает восстановить душевное равновесие. По традиции, страдающие от слепоты, немоты и глухоты молятся о здоровье, будущие матери — о благополучных родах, согрешившие — о прощении, пишет bogolub.info.
Однако важно понимать: у православных икон нет «специализации». К ним можно обращаться с молитвой в любых трудностях и нуждах.