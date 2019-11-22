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Жизнь

Скоропослушница 2019: икона, которой молятся при депрессии, болезнях и панических атаках

В 2019 году праздник иконы Скоропослушница православные отмечают 22 ноября. Считается, что образ помогает глухим и слепым, также ему молятся при частых депрессиях и панических атаках. Подробнее об иконе Скоропослушница — в материале altapress.ru.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

На иконе Скоропослушница изображена Богородица, которая правой рукой благословляет прихожанина, а левой держит ребенка. Считается, что этому образу больше 1 тысячи лет. По монашескому преданию, икона написана в 10 веке, сообщает «Фома».

Свое название икона получила в 17 веке после случая в Дохиарском монастыре.

В 1664 году монах Нил проходил ночью в трапезную с зажженной лучиной и услышал от образа Богородицы голос, призывающий его больше не ходить в этом месте и не коптить икону.

Икона &quot;Скоропослушница&quot;.
Икона «Скоропослушница».
days.pravoslavie.ru/Images/ii2970&2488.htm

Монах не поверил происходящему и продолжал ходить в трапезную с коптящей лучиной. Вскоре он ослеп. После этого Нил вспомнил о предупреждении. Он стал усилено молиться перед образом. Через некоторое время он услышал голос, извещавший его о прощении. После этого к нему вернулось зрение.

Сейчас подлинный образ Богоматери Скоропослушница можно увидеть в Греции в Дохиарском монастыре. Однако по всему миру есть несколько ее копий, в том числе и в храмах России, пишет ikona-i-molitva.info.

Считается, что молиться перед образом стоит тем, кто страдает болезнями, паническими атаками и частыми депрессиями. «Скоропослушница» помогает восстановить душевное равновесие. По традиции, страдающие от слепоты, немоты и глухоты молятся о здоровье, будущие матери — о благополучных родах, согрешившие — о прощении, пишет bogolub.info.

Однако важно понимать: у православных икон нет «специализации». К ним можно обращаться с молитвой в любых трудностях и нуждах.

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