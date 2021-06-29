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Жизнь

Скоропостижно скончалась известная алтайская художница Наталья Акимова

28 июня скончалась известная в Алтайском крае художница Наталья Акимова. Об этом сообщили в группе Алтайской организации Союза художников.

Художник Наталья Акимова
Художник Наталья Акимова
Алтайская Организация Союза Художников

«Печальная и шокирующая новость. 28 июня скоропостижно скончалась Наталья Геннадиевна Акимова, известный в Алтайском крае живописец, график, педагог. Место и время прощания пока не известны. Выражаем соболезнования родным и близким замечательного человека и художника», — сообщили коллеги художницы.

Одна из последних выставок, где можно было увидеть работы Акимовой, была «Монголия-Алтай: век и вечность» в музее «Город».

Наталья Акимова окончила Красноярский художественный институт в 1994 году. Работала в жанре пейзажа, портрета, натюрморта.

Ее самым любимым жанром был портрет. Следуя традициям реалистической школы, художник создавала психологически достоверные образы. Её произведениям свойственна теплота и душевность в передаче духовного мира нашего современника.

Также она создавала на своих полотнах множество разнообразных пейзажей. Эти картины интересны по композиции, колоритны и содержательны, в них есть характер природы, авторское отношение и состояние.

Наталья Акимова числилась в Союзе художников России с 1998 года.

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