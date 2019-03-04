«Скотобазы из хрущевок». Чиновник из Роскосмоса оскорбил жителей пятиэтажек

«Контингент из хрущевок засрет» новые дома, построенные по программе реновации, за пару лет, высказался руководитель отдела нормативно-правового обеспечения Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Станислав Жарков в Facebook.
Эти слова вызвали критику у его оппонентов, но вместо того, чтобы извиниться, представитель госкорпорации добавил:
Что, подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?
Ранее Жарков работал в Росатоме и Роснано.