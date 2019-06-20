СКР придумал новые уголовные статьи для врачей

Следственный комитет России предложил ввести новые статьи в Уголовный кодекс РФ, касающиеся врачебных ошибок. В частности, медиков предлагают наказывать лишением свободы на срок до шести лет в случае гибели двух и более пациентов, пишет ТАСС .

Предложение разместили для общественного обсуждения на федеральном портале нормативных правовых документов. В случае, если поправки примут, в УК РФ появятся две новые статьи.

Первая — 124.1 («Ненадлежащее оказание медицинской помощи»). Она предусматривает наказание в виде ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности, принудительные работы либо лишение свободы на срок до 6 лет в случае гибели двух и более пациентов.

Вторая — 124.2 («Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи»). По ней будут привлекать врачей за внесение недостоверных сведений в документацию, за ее подмену, сокрытие. Наказание — от штрафа до 4-х лет лишения свободы.

Также СКР предлагает изложить в новой редакции ст. 235 УК РФ («Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности»). По ней планируется ввести максимальное наказание до 7 лет лишения свободы в случае смерти двух и более лиц.

Кроме того, Следком разработал поправки к закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Ведомство желает, чтобы врачей, которые не работали по своей специальности более 5 лет, а также осужденных за ненадлежащее оказание медпомощи, допускали к осуществлению фармацевтической или медицинской деятельности только после обучения по дополнительным профессиональным программам и прохождения аккредитации.