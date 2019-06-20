СКР возбудил уголовное дело после жалобы Путину

В Челябинской области возбудили уголовное дело после жалобы жителей села Варна на прямую линию Владимиру Путину. Люди рассказали о нарушениях на железной дороге на станции Тамерлан Южно-Уральской железной дороги, сообщает сайт СКР. Конкретно сельчан волнует то, что пути проходят прямо через их село, а нормального перехода нет.

Жители села направили на прямую линию с президентом видеообращение, в котором рассказали, что Варна фактически разделена на две части железной дорогой. «Каждый день мы вынуждены лазить под поезда, идти на работу, в школу, в детские сады», — рассказали люди. То же самое, по их словам, приходится делать детям и пенсионерам.

«Мы просим вас еще раз подтвердить, что главное в нашей стране — забота о человеке. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер был в нашей Варне и пообещал решить проблему. Просим поддержать его», — говорится в сообщении жителей на сайте прямой линии.

В рамках проверки следователи осмотрели место происшествия, опросили заявителей, представителей Южно-Уральской железной дороги, главу администрации Варненского района и возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Сотрудники СКР уже истребовали документы по техническому оснащению железнодорожной станции, а также проводят другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Расследование продолжается.

А вот школьник их ХМАО, который задал Путину вопрос в прошлом году, заявил, что его проблема не решилась. Старшеклассник из Нефтеюганска Данила Прилепа жаловался на медленное продвижение очереди сотрудников МВД на жилищные субсидии. Его отец — пенсионер полиции, но до сих пор стоит в очереди на жилье (как и многие его коллеги в стране).

«Если не ошибаюсь, мы сдвинулись в очереди еще ниже — в список попали люди, которые, по мнению госорганов, имеют более уважительные причины на получение субсидии и продвижение по очереди. Все стоит на мертвой точке», — рассказал Прилепа РИА Новостям.