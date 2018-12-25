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Жизнь
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СКР завершил дело о похищении певца Авраама Руссо спустя 14 лет

Следователи завершили расследование уголовного дела о похищении и пытках певца Авраама Руссо в 2004 году. Обвиняемых двое — Заур Марданов и Владимир Гусаков, сообщили в СКР.

Авраам Руссо.
Авраам Руссо.
instagram.com/avraamrusso

По данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года обманом привез Руссо в московский ресторан «Прага», где вместе с сообщниками держал его и периодически избивал. Исмаилов требовал от Руссо отменить все концерты и вести эстрадную деятельность на его условиях.

Через некоторое время Руссо перевезли в дом Исмаилова в Московской области, где удерживали в течение суток, пока тот не согласился выполнить все требования.

Уголовное дело направили в Генпрокуратуру России для утверждения обвинения. Дела остальных участников преступления выделили в отдельное производство. Исмаилова, которого также обвиняют в убийстве двух предпринимателей, и других виновных объявили в международный розыск.

Кто такой Авраам Руссо

Российский певец Авраам Руссо (настоящее имя Абрахам Ипджян) является четырехкратным обладателем премии «Золотой граммофон». Известен дуэтами с Кристиной Орбакайте. Считается, что именно Исмаилов пригласил певца в Москву, где его заметил продюсер Иосиф Пригожин, пишут РИА Новости.

В 2006 году пережил покушение на свою жизнь, которое осталось нераскрытым. После покушения живет в Нью-Йорке. До сих пор поет, записывает клипы.

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