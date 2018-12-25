СКР завершил дело о похищении певца Авраама Руссо спустя 14 лет

По данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года обманом привез Руссо в московский ресторан «Прага», где вместе с сообщниками держал его и периодически избивал. Исмаилов требовал от Руссо отменить все концерты и вести эстрадную деятельность на его условиях.
Через некоторое время Руссо перевезли в дом Исмаилова в Московской области, где удерживали в течение суток, пока тот не согласился выполнить все требования.
Уголовное дело направили в Генпрокуратуру России для утверждения обвинения. Дела остальных участников преступления выделили в отдельное производство. Исмаилова, которого также обвиняют в убийстве двух предпринимателей, и других виновных объявили в международный розыск.
Кто такой Авраам Руссо
Российский певец Авраам Руссо (настоящее имя Абрахам Ипджян) является четырехкратным обладателем премии «Золотой граммофон». Известен дуэтами с Кристиной Орбакайте. Считается, что именно Исмаилов пригласил певца в Москву, где его заметил продюсер Иосиф Пригожин, пишут РИА Новости.
В 2006 году пережил покушение на свою жизнь, которое осталось нераскрытым. После покушения живет в Нью-Йорке. До сих пор поет, записывает клипы.