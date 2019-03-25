Скрывшегося от следствия экс-владельца «Зимней вишни» задержали в Польше

В Польше задержали бизнесмена Вячеслава Вишневского — бывшего главу компании «Кемеровский кондитерский комбинат», владевшей сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня». Сейчас правительства России и Польши обсуждают его экстрадицию, сообщает «Коммерсант».

Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года.

Бизнесмена ранее заочно арестовал суд. Его объявили в международный розыск: по данным Следственного комитета, он покинул Россию в 2016 году и жил в Испании, пишет РИА Новости.

По данным следствия, в 2013—2014 Вячеслав Вишневский при помощи посредника дал взятку в 7 млн рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой и еще двоим фигурантам дела.

Всего в рамках уголовного дела арестованы 15 человек. Следователи выявили множественные нарушения при строительстве здания и факты пренебрежения правилами пожарной безопасности, уточняет «Коммерсант».

Пожар в кемеровской «Зимней вишне» произошел 25 марта около 16 часов. Трагедия унесла жизни 60 человек, большинство из которых — дети.