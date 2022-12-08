Скульптуру кота с длинной лапой предложили установить в Барнауле

Литейный завод готов установить фигуру кота в необычной позе. Он вылизывает длинную лапу.
Поставить скульптуру предлагают на пересечении улиц Взлетной и Сергея Ускова.
По словам автора публикации, идею поддержал барнаульский историк и краевед Данил Дегтярев.
«Если большинство отзывов будет положительными, обратимся в администрацию с просьбой разрешить монтаж и согласовать место, — пишут в сообществе.
Ранее туристов на Алтае удивили скульптурой человека из стекла.
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