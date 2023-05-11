Скульптуру кота в Барнауле убрали из-за жалоб горожан

Администрация Октябрьского района решила убрать скульптуру. Причиной послужили жалобы горожан, которые поступали в администрацию на протяжении дня.
Как рассказала сотрудница кафе, администрация заведения узнала о новой скульптуре из новостей. Оказалось, что кота расположили на их территории без спроса.
Кота перенесут в сквер в новом микрорайоне «Времена года» или на летнюю террасу в баре «Крыша». Заведение практически готово разместить скульптуру у себя.
Ранее две необычные скульптуры установили в Алтайском крае.