В Барнауле на улице Панфиловцев (от Энтузиастов до Павловского тракта) администрацией города были запланированы серьезные изменения. По программе «Комфортная городская среда» должен был преобразиться сквер и отремонтирован фонтан на площадке перед магазином «Мария-Ра». А далее (до 2022 года) должен пройти большой ремонт всех тротуаров в этом спальном районе. Корреспондент Altapress.ru отправился на место, чтобы проверить как потрачены бюджетные деньги. Скажем сразу, ситуация скверная.

Сквер и тротуары на улице Панфиловцев в Барнауле.

Что было записано в проекте?

Чудный сквер находится на улице Панфиловцев, 22, его благоустройство завершилось 1 ноября 2019 года. Самое удивительное в сквере то, что формально все обещания выполнены, однако фактически он выглядит довольно скромно. И как-то не верится, что на его преображение были потрачены 22,5 млн. рублей.

Центром притяжения местного населения является фонтан. В 2018-м году ему исполнилось больше 20 лет, поэтому в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» его решили капитально отремонтировать. А попросту — заменить.

Сквер и тротуары на улице Панфиловцев в Барнауле. Дарья Мишкина.

Кроме того, согласно эскизам и проектно-сметной документации, в сквере должны были демонтировать старое асфальтобетонное и выполнить обустройство нового плиточного покрытия, заменить бортовые камни, обустроить парковки, посадить 23 дерева (ель и тополь пирамидальный), установить игровые и спортивные комплексы, а также урны и скамейки. Все работы в сквере планировалось завершить до 1 ноября.

Что в итоге получилось?

Первый пешеходный светодинамический фонтан забурлил в этом районе Барнаула 7 октября. Другие запланированные работы также были выполнены в срок и по пунктам: наличествует плиточное трехцветное покрытие, бортовые камни заменены, появилась парковка (в том числе и велосипедная) вместо полянки с сорняками. Мы даже пересчитали деревья — действительно ровно 23. Игровые комплексы и все прочее также имеется, но общее впечатление все-таки нерадостное.

Сквер и тротуары на улице Панфиловцев в Барнауле. Дарья Мишкина.

Сквер выглядит унылым, вопреки обещанной официальным сайтом города «сказке». Да, нас порадовала замена старых разваливающихся скамеек на новые и то, что асфальт, лежавший некогда здесь в руинах, наконец-то заменен. До ремонта было значительно хуже, но и сейчас кое-где частично отсутствует бордюр — мы закроем на это глаза.

Со стороны почему-то до сих пор не запущенный (не смотря на жару) фонтан выглядит, как лужи на плитке. Да и когда он работал, по воспоминаниям очевидцев, конструкция смотрелась странно, «как гейзеры из луж».

Сквер и тротуары на улице Панфиловцев в Барнауле. Дарья Мишкина.

А ведь изначально фонтан должен был выглядеть совершенно по-другому. Вот так. Что же с ним произошло?

Кто это делал?

Согласно официальным данным, работу над сквером городские власти заказали компании «Инженерингстрой-Саратов» за 962 тыс. рублей.

Компания должна была разработать проектно-сметную документацию на благоустройство общественных территорий Барнаула и составить проекты по облагораживанию общественных территорий не больше, чем за 80 дней с момента подписания контракта.

Светодинамический фонтан. altapress.ru

18 апреля прошлого года Градостроительный совет Барнаула также рассматривал эскизные проекты благоустройства аллеи на Георгия Исакова и сквера на Панфиловцев.

Они уже были разработаны Институтом архитектуры и дизайна АлтГТУ под руководством старшего преподавателя кафедры архитектуры и дизайна Артема Малыгина, что указано в протоколе заседания.

Эти два эскиза были одобрены, но совет рекомендовал их немного доработать. Касательно фонтана предлагалось «предусмотреть рациональную конфигурацию в плане ванны фонтана для снижения эксплуатационных расходов из городского бюджета».

Сквер и тротуары на улице Панфиловцев в Барнауле. Дарья Мишкина.

14 июня председатель городского комитета по дорожному хозяйству Антон Шеломенцев и гендиректор саратовского подрядчика расторгли муниципальный контракт, и при этом фирме было выплачено 88 тыс. рублей за уже проделанную работу, которая якобы соответствовала всем условиям. Претензий к ней не было.

28 июня был заключен контракт с «Барнаульское ДСУ № 4» на благоустройство этих территорий. Работы проводились по эскизам Малыгина. За работу фонтана отвечала компания «Водный мир».

Сквер и тротуары на улице Панфиловцев в Барнауле. Дарья Мишкина.

В результате перепроектирования фонтан с чашей превратился в пешеходный, причем, на наш взгляд, с немного не продуманной конструкции. Вокруг него постоянно образуются лужи, хотя вода должна уходить по стокам.

Видимо, это произошло из-за того, что проект дорабатывался в цейтноте. А деньги требовали освоения точно в установленный программой срок.

Зачем снесли птицу?

Вызывает множество вопросов и благоустройство зеленых уголков, расположенных по улице Панфиловцев 1, 4, 16.

Сквер и тротуары на улице Панфиловцев в Барнауле. Дарья Мишкина.

Согласно адресному перечню общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды города Барнаула», размещенному на официальном сайте города, эти уголки начнут благоустраивать только в 2022 году.

Однако по какой-то неведомой причине малую архитектурную форму в виде птицы по ул. Панфиловцев, 16 снесли еще осенью 2019 года. При этом снесли и все бросили.

Территория до сих пор захламлена: плитку на площадке демонтировали во время сноса архитектурной формы, а новую так и не положили. Теперь пройти с коляской или проехать мимо на велосипеде здесь стало очень затруднительно.

Сквер и тротуары на улице Панфиловцев в Барнауле. Дарья Мишкина.

В целом, от начала обустройства зеленых уголков печальное зрелище. Всюду грязь и мусор, в клумбах не только нет растений — в них даже не насыпали землю, бросив ее прямо на тротуаре.

Во время дождя земля превращается в грязь и растаскивается пешеходами по асфальту. Старые же клумбы стремительно разрушаются, буквально разваливаясь на куски…

Вероятно, глава Индустриального района Сергей Татьянин давненько здесь не был. А если был, то почему позволяет у себя под носом разводить такой бардак.

Сквер и тротуары на улице Панфиловцев в Барнауле. Дарья Мишкина.

Несчастные «Быки»

Вернемся к малой архитектурной форме. Вместо исчезнувшей птицы рядом на газончике установили «Быков», которых даже не покрасили. Когда-то эти «Быки» стояли возле магазина «24-й сезон», но не прижились и их переместили сюда. Очевидно, чиновники не знают, что с ними делать, куда их спрятать.

Но главный вопрос — зачем нужно было разрушать все этой площадке, чтобы все бросить именно в таком позорном виде.

Раньше здесь был зеленый уголок, по которому хотя бы можно было нормально перемещаться. С этими вопросами мы официально обратились в администрацию Барнаула.

Сквер и тротуары на улице Панфиловцев в Барнауле. Дарья Мишкина.

Вместо эпилога

Кстати, другой проект по программе «Комфортная городская среда» в Барнауле также оставляет желать лучшего. Первые в городе велодорожки на улице Георгия Исакова проложены между деревьями зигзагами, хотя изначально предполагалось, что они будут располагаться не на самой аллее, а через дорогу, ближе к тротуарам.

Как утверждает мэрия Барнаула, изменения проектов по благоустройству общественных территорий горожане якобы выбрали сами, путем голосования на официальном сайте города. Однако результаты альтернативного голосования, организованного барнаульскими активистами из сообщества «Шпиль» полностью противоречат итогам официального опроса.

Дарья Мишкина