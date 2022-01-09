Сладкие и диетические. ТОП-3 сытных завтрака, которые можно приготовить на работу

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Яйцо пашот

Ингредиенты

Яйцо куриное — 1 штука;

Соль — 1 чайная ложка;

Уксус 5% - 1 столовая ложка.

Яйца. СС0

Приготовление

В кастрюлю налейте примерно 3 литра воды и доведите их до кипения на медленном огне. Затем в воду добавьте соль с уксусом и «цельные» желток с белком (их не нужно взбивать — только отделите от скорлупы).

Варите яйцо пашот 3−4 минуты. Если белок затвердел, а желток остался мягким, — значит, блюдо готово. Приятного аппетита!