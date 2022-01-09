Сладкие и диетические. ТОП-3 сытных завтрака, которые можно приготовить на работу

Ингредиенты
- Яйцо куриное — 1 штука;
- Соль — 1 чайная ложка;
- Уксус 5% - 1 столовая ложка.
Приготовление
В кастрюлю налейте примерно 3 литра воды и доведите их до кипения на медленном огне. Затем в воду добавьте соль с уксусом и «цельные» желток с белком (их не нужно взбивать — только отделите от скорлупы).
Варите яйцо пашот 3−4 минуты. Если белок затвердел, а желток остался мягким, — значит, блюдо готово. Приятного аппетита!
Ингредиенты
- Банан — 3 штуки;
- Яйцо куриное — 2 штуки;
- Сахар — 80 г;
- Сметана — 3 столовых ложки;
- Мука пшеничная — 200 г;
- Разрыхлитель — 1 чайная ложка;
- Сода — 0,5 чайной ложки;
- Уксус или лимонный сок — 1 чайная ложка;
- Грецкий орех — 20 г;
- Ванилин — по вкусу.
Приготовление
Хорошо разомните бананы. Дальше вбейте в них яйца и сметану, всыпьте муку, сахар, разрыхлитель и соду. Хорошо перемешайте массу и влейте в нее уксус или лимонный сок. Также добавьте в тесто ванилин по вкусу и колотый грецкий орех.
Заполните тестом формочки для кексов на 1/3. Выпекайте угощение 40 минут при 180 градусах. Готово!
Ингредиенты
- Лаваш круглый — 1 штука;
- Помидор — 1 штука;
- Яйцо куриное — 3 штуки;
- Укроп — по вкусу;
- Любой твердый сыр — по вкусу;
- Масло растительное — для жарки.
Приготовление
Помидор, нарезанный кубиками, обжарьте в растительном масле. К нему добавьте взбитое яйцо с солью и томите получившуюся массу на сковороде 3−4 минуты.
Когда желток с белком немного схватились, посыпьте их укропом и накройте лавашом. Еще через 2−3 минуты переверните блин, начините его твердым сыром по вкусу и сверните пополам. Дожарьте «бутерброд» 1 минуту. Можно подавать!