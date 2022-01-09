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Жизнь

Сладкие и диетические. ТОП-3 сытных завтрака, которые можно приготовить на работу

Новогодние праздники заканчиваются, и предстоят трудовые будни. Altapress.ru сделал подборку сытных завтраков, которые удобно брать на работу. А еще на их приготовление нужно совсем немного времени.

Яичница. Завтрак.
Яичница. Завтрак.
CC0
1
Яйцо пашот

Ингредиенты

  • Яйцо куриное — 1 штука;
  • Соль — 1 чайная ложка;
  • Уксус 5% - 1 столовая ложка.
Яйца.
Яйца.
СС0

Приготовление

В кастрюлю налейте примерно 3 литра воды и доведите их до кипения на медленном огне. Затем в воду добавьте соль с уксусом и «цельные» желток с белком (их не нужно взбивать — только отделите от скорлупы).
Варите яйцо пашот 3−4 минуты. Если белок затвердел, а желток остался мягким, — значит, блюдо готово. Приятного аппетита!

2
Банановые кексы

Ингредиенты

  • Банан — 3 штуки;
  • Яйцо куриное — 2 штуки;
  • Сахар — 80 г;
  • Сметана — 3 столовых ложки;
  • Мука пшеничная — 200 г;
  • Разрыхлитель — 1 чайная ложка;
  • Сода — 0,5 чайной ложки;
  • Уксус или лимонный сок — 1 чайная ложка;
  • Грецкий орех — 20 г;
  • Ванилин — по вкусу.
Средних размеров банан.
Средних размеров банан.
izismile.com

Приготовление

Хорошо разомните бананы. Дальше вбейте в них яйца и сметану, всыпьте муку, сахар, разрыхлитель и соду. Хорошо перемешайте массу и влейте в нее уксус или лимонный сок. Также добавьте в тесто ванилин по вкусу и колотый грецкий орех.
Заполните тестом формочки для кексов на 1/3. Выпекайте угощение 40 минут при 180 градусах. Готово!

3
«Бутерброды» в лаваше

Ингредиенты

  • Лаваш круглый — 1 штука;
  • Помидор — 1 штука;
  • Яйцо куриное — 3 штуки;
  • Укроп — по вкусу;
  • Любой твердый сыр — по вкусу;
  • Масло растительное — для жарки.
Лаваш.
Лаваш.
horovaz.ru.

Приготовление

Помидор, нарезанный кубиками, обжарьте в растительном масле. К нему добавьте взбитое яйцо с солью и томите получившуюся массу на сковороде 3−4 минуты.
Когда желток с белком немного схватились, посыпьте их укропом и накройте лавашом. Еще через 2−3 минуты переверните блин, начините его твердым сыром по вкусу и сверните пополам. Дожарьте «бутерброд» 1 минуту. Можно подавать!

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