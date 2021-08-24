Сладкие, с рыбой и трубочки. 3 рецепта нежных домашних вафель как из ресторана

1 Шоколадные вафли
Ингредиенты
Для вафель
- Какао-порошок — 3 столовых ложки;
- Пшеничная мука — 130 г;
- Соль — щепотка;
- Молоко — 100 мл;
- Разрыхлитель для теста — 1 чайная ложка;
- Растительное масло — 2 чайных ложки;
- Сливочное масло — 4 столовых ложки.
Для начинки
- Молочный шоколад — 70 г;
- Молоко — 100 мл;
- Мороженое — по вкусу.
Шоколадные вафли.
edimdoma.ru
Приготовление
- Замесить тесто. Смешать яйца и сахар, тщательно взбить, влить молоко и растопленное сливочное масло. Всыпать соль и перемешать до однородности. Порционно добавить муку, разрыхлитель и какао-порошок. Тщательно перемешать ингредиенты до тягучести;
- Испечь вафли. Разогреть вафельницу и смазать ее растительным маслом. Выложить тесто в вафельницу и выпекать примерно 3 минуты;
- Приготовить глазурь. Растопить шоколад с молоком на водяной бане или в микроволновке, тщательно помешивая. Полить вафли и положить на них мороженое. Готово!
2 Вафли с красной рыбой и шпинатом
Ингредиенты
Для вафель
- Мука — 150 г;
- Соль, перец — по вкусу;
- Разрыхлитель — 1 чайная ложка;
- Яйца — 2 штуки;
- Кефир — 100 мл;
- Шпинат свежий — 70 г;
- масло сливочное — 60 г;
- Сыр — 100 г.
Для начинки
- Сыр творожный — 200 г;
- Сметана нежиреная — 1 столовая ложка;
- Укроп — несколько веточек;
- Семга или другая красная рыба — 120 г.
Вафли со шпинатом и красной рыбой.
gastronom.ru
Приготовление
- Растопить сливочное масло и смешать его со шпинатом, кефиром, яйцами, сливочным маслом и натертый сыр;
- Отдельно соединить муку, соль, перец и разрыхлитель;
- Соединить две получившиеся массы и тщательно перемешать;
- Жидкое тесто влить в вафельницу и выпечь вафли;
- Начинить вафли творожным сыром, укропом и тонко нарезанной рыбой.
3 Вафли-трубочки
Ингредиенты
Для вафель
- Куриное яйцо — 4 штуки;
- Маргарин — 250 г;
- Сахар — 200 г;
- Пшеничная мука — 180 г;
- Сода — 0,5 чайной ложки;
- Столовый уксус — 0.1 чайной ложки;
- Ванильный сахар — 1 столовая ложка;
Для начинки
- Вареное сгущенное молоко — 1 банка;
- Арахис — по вкусу.
Вафли-трубочки.
food.ru
Приготовление
- Замесить тесто. Растопить маргарин на огне, водяной бане или в микроволновке и дать ему остыть. Добавить сахар, ванильный сахар и яйца. Соду, гашенную уксусом, добавить в получившуюся массу. Всыпать муку и тщательно перемешать тесто;
- Выпечь вафли до подрумянивания. Снять их ножом с вафельницы и скрутить в трубочки;
- Трубочки остудить и начинить вареным сгущенным молоком, посыпать измельченным арахисом.