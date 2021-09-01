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Жизнь

Сладкое — для мозга. 3 рецепта вкусных и простых угощений на День знаний

1 сентября — День знаний, праздник, когда можно побаловать пытливый ум и поощрить трудолюбие чем-нибудь вкусным. Altapress.ru подобрал 3 десерта, которые не оставят равнодушными светлые ученические головы.

Шоколад. Конфеты.
Шоколад. Конфеты.
СС0
1 Конфеты без выпечки

Ингредиенты

Для конфет

  • Банан — 1 штука;
  • Печенье к чаю — 400 г;
  • Шоколад — 90 г;
  • Сгущенное молоко или мед — 2 столовых ложки.

Для начинки

  • Грецкий орех;
  • Чернослив.

Для присыпки

  • Кокосовая стружка;
  • Измельченное печенье.
Орехи
Орехи
СС0

Приготовление

  1. Сложить печенье в пакет и скалкой измельчить в крошку.
  2. Высыпать крошку и перемешать ее с измельченным бананом;
  3. Добавить в массу сгущенку или мед;
  4. В хорошо перемешанное «тесто» влить растопленный шоколад;
  5. Массу, свернувшуюся в комок, отправить в морозилку на 10 минут;
  6. Взять небольшой кусочек получившегося шоколадного «печенья», положить в середину орех или промытый чернослив без косточки. Сформировать шарик;
  7. Окунуть шарик в кокосовую стружку или крошку печенья. Готово!
2 Пирожные «Картошка»

Ингредиенты

  • Печенье (лучше шоколадное) — 300 г;
  • Сгущенное молоко — 2/3 стакана;
  • Сливочное масло — 100 г;
  • Какао — 3 столовых ложки.
Сгущеное молоко.
Сгущеное молоко.
Дмитрий Лямзин

Приготовление

  1. Печенье перетереть в крошку. Можно при помощи блендера;
  2. В отдельной миске смешать какао, сгущенку и подтаявшее масло;
  3. В пасту из какао всыпать печенье, перемешать;
  4. Из получившейся массы сформировать «картошки» круглой или продолговатой формы;
  5. Обсыпать пирожные какао или крошкой печенья.
3 «Птичье молоко» без сахара и муки

Ингредиенты

Для основы

  • Охлажденные сливки 33−35% — 200 мл;
  • Сметана 20−25% — 250 г;
  • Молоко — 120 мл;
  • Ванилин или ванильный экстракт — 1 чайная ложка;
  • Желатин — 14 г;
  • Сахарозаменитель — 100 г.

Для глазури

  • Вода — 100 мл;
  • Кокосовое масло — 1 чайная ложка;
  • Молоко — 5 столовых ложек;
  • Желатин — 6 г;
  • Какао — 2 столовых ложки.
Шоколад
Шоколад
СС0

Приготовление

  1. Прогреть желатин с молоком на среднем огне до растворения желатина, оставить остужаться;
  2. Смешать сметану с сахарозаменителем и ванилином (ванильным экстрактом), чтобы сахарозаменитель растворился;
  3. Отдельно взбить охлажденные сливки до пышности;
  4. Добавить в сливки «сахарную» сметану и охлажденный желатин;
  5. Взбить все ингредиенты до однородности, залить смесь в форму, поставить в холодильник;
  6. Приготовить глазурь. Смешать желатин с 5 ложками молока. Дождаться, пока масса немного разбухнет, и поставить ее на средний огонь. Прогреть до полного растворения желатина;
  7. Смешать какао, сахарозаменитель, масло и воду, поставить на огонь и довести до кипения;
  8. Соединить смеси из желатина и какао, остудить глазурь и полить ей схватившийся торт;
  9. Убрать десерт в холодильник на 4−5 часов. Десерт готов! Приятного аппетита!
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