1 Конфеты без выпечки
Ингредиенты
Для конфет
- Банан — 1 штука;
- Печенье к чаю — 400 г;
- Шоколад — 90 г;
- Сгущенное молоко или мед — 2 столовых ложки.
Для начинки
- Грецкий орех;
- Чернослив.
Для присыпки
- Кокосовая стружка;
- Измельченное печенье.
Орехи
СС0
Приготовление
- Сложить печенье в пакет и скалкой измельчить в крошку.
- Высыпать крошку и перемешать ее с измельченным бананом;
- Добавить в массу сгущенку или мед;
- В хорошо перемешанное «тесто» влить растопленный шоколад;
- Массу, свернувшуюся в комок, отправить в морозилку на 10 минут;
- Взять небольшой кусочек получившегося шоколадного «печенья», положить в середину орех или промытый чернослив без косточки. Сформировать шарик;
- Окунуть шарик в кокосовую стружку или крошку печенья. Готово!
2 Пирожные «Картошка»
Ингредиенты
- Печенье (лучше шоколадное) — 300 г;
- Сгущенное молоко — 2/3 стакана;
- Сливочное масло — 100 г;
- Какао — 3 столовых ложки.
Сгущеное молоко.
Дмитрий Лямзин
Приготовление
- Печенье перетереть в крошку. Можно при помощи блендера;
- В отдельной миске смешать какао, сгущенку и подтаявшее масло;
- В пасту из какао всыпать печенье, перемешать;
- Из получившейся массы сформировать «картошки» круглой или продолговатой формы;
- Обсыпать пирожные какао или крошкой печенья.
3 «Птичье молоко» без сахара и муки
Ингредиенты
Для основы
- Охлажденные сливки 33−35% — 200 мл;
- Сметана 20−25% — 250 г;
- Молоко — 120 мл;
- Ванилин или ванильный экстракт — 1 чайная ложка;
- Желатин — 14 г;
- Сахарозаменитель — 100 г.
Для глазури
- Вода — 100 мл;
- Кокосовое масло — 1 чайная ложка;
- Молоко — 5 столовых ложек;
- Желатин — 6 г;
- Какао — 2 столовых ложки.
Шоколад
СС0
Приготовление
- Прогреть желатин с молоком на среднем огне до растворения желатина, оставить остужаться;
- Смешать сметану с сахарозаменителем и ванилином (ванильным экстрактом), чтобы сахарозаменитель растворился;
- Отдельно взбить охлажденные сливки до пышности;
- Добавить в сливки «сахарную» сметану и охлажденный желатин;
- Взбить все ингредиенты до однородности, залить смесь в форму, поставить в холодильник;
- Приготовить глазурь. Смешать желатин с 5 ложками молока. Дождаться, пока масса немного разбухнет, и поставить ее на средний огонь. Прогреть до полного растворения желатина;
- Смешать какао, сахарозаменитель, масло и воду, поставить на огонь и довести до кипения;
- Соединить смеси из желатина и какао, остудить глазурь и полить ей схватившийся торт;
- Убрать десерт в холодильник на 4−5 часов. Десерт готов! Приятного аппетита!