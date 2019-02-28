«Слава груди!»: в Перми пошутили над городским арт-объектом

В ночь с 27 на 28 февраля неизвестные поглумились над пермским арт-объектом «Слава труду». Фразу изменили на «Слава Груди», сообщил музей современного искусства PERMM.

Представители музея подчеркнули, что анонимный шутник не был вандалом: новые буквы он изготовил из картона и прилепил поверх настоящих. «Весна идёт, товарищи!», — написали они в посте в своей группе «ВКонтакте».

В 2018 году самый знаменитый пермский арт-объект «Счастье не за горами» пришлось реставрировать после того, как на нем заменили слово «счастье» на «смерть». Администрация Перми обратилась в полицию. Ущерб от действий вандалов составил 45 тыс. рублей.

Позже ответственность за изменение арт-объекта взял на себя уличный художник Sad Face. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «вандализм». В итоге он отделался штрафом в 15 тыс. рублей.

Sad Face отрицает свою причастность к шутке с арт-объектом «Слава труду». Художник сообщил сотрудникам музея PERMM, что он написал бы «слава трупу».

Сотрудники музея говорят, что у них есть подозрения, кто это мог быть, а кроме того — записи с камер видеонаблюдения.