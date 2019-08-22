Народные приметы 22 августа. Как на Матфеев день предсказать погоду до конца лета и на зиму

Матфеев день — народный праздник 22 августа 2019 года. В этот день предки предсказывали, какой будет зима и какая погода будет до конца августа. Рассказываем о народным традициях и приметах этого дня.

Погода 22 августа — Матфеев день — обычно ненастная, с дождями и ветрами. Даже в южных регионах отмечается приближение осени.

С Матфеевым днем связан один старинный обряд — до рассвета хозяйки выносили на улицу кувшины с молоком и оставляли их до исчезновения утренней росы. Считалось, что после этого коровы будут лучше доиться, пишет goroskop.ru.

Но самих коров на пастбище не выгоняли — верили, что в этот день из-под земли выползет мифический Змей и высосет целебное молоко у животных.

Садовники в этот день собирали сливы, а огородники — помидоры. Молодежь ходила в лес за брусникой и опятами.

Народные приметы: