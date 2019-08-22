Народные приметы 22 августа. Как на Матфеев день предсказать погоду до конца лета и на зиму

Погода 22 августа — Матфеев день — обычно ненастная, с дождями и ветрами. Даже в южных регионах отмечается приближение осени.
С Матфеевым днем связан один старинный обряд — до рассвета хозяйки выносили на улицу кувшины с молоком и оставляли их до исчезновения утренней росы. Считалось, что после этого коровы будут лучше доиться, пишет goroskop.ru.
Но самих коров на пастбище не выгоняли — верили, что в этот день из-под земли выползет мифический Змей и высосет целебное молоко у животных.
Садовники в этот день собирали сливы, а огородники — помидоры. Молодежь ходила в лес за брусникой и опятами.
Народные приметы:
- Ночь ясная, а росы нет — к дождю на следующее утро.
- Много росы — к жаркому дню.
- Дождь идет до конца августа простоит ненастье.
- Молодой месяц хорошо виден на небе — до конца месяца будет жарко.
- Ненастный день — к неурожаю на следующий год.
- Сильный южный ветер — зимой будет много снега.
- Овес поспел к Матфееву дню — к урожаю орехов.
- Сильный ветер — к суровой, морозной зиме.
- Если 22 августа была тихая и спокойная погода, значит зима настанет нескоро.