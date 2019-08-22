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Жизнь

Народные приметы 22 августа. Как на Матфеев день предсказать погоду до конца лета и на зиму

Матфеев день — народный праздник 22 августа 2019 года. В этот день предки предсказывали, какой будет зима и какая погода будет до конца августа. Рассказываем о народным традициях и приметах этого дня.

Лунный закат.
Лунный закат.
Фёдор Юрчихин, roscosmos.ru

Погода 22 августа — Матфеев день — обычно ненастная, с дождями и ветрами. Даже в южных регионах отмечается приближение осени.

С Матфеевым днем связан один старинный обряд — до рассвета хозяйки выносили на улицу кувшины с молоком и оставляли их до исчезновения утренней росы. Считалось, что после этого коровы будут лучше доиться, пишет goroskop.ru.

Но самих коров на пастбище не выгоняли — верили, что в этот день из-под земли выползет мифический Змей и высосет целебное молоко у животных.

Садовники в этот день собирали сливы, а огородники — помидоры. Молодежь ходила в лес за брусникой и опятами.

Народные приметы:

  • Ночь ясная, а росы нет — к дождю на следующее утро.
  • Много росы — к жаркому дню.
  • Дождь идет до конца августа простоит ненастье.
  • Молодой месяц хорошо виден на небе — до конца месяца будет жарко.
  • Ненастный день — к неурожаю на следующий год.
  • Сильный южный ветер — зимой будет много снега.
  • Овес поспел к Матфееву дню — к урожаю орехов.
  • Сильный ветер — к суровой, морозной зиме.
  • Если 22 августа была тихая и спокойная погода, значит зима настанет нескоро.

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