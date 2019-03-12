Следком начал проверку после выхода программы НТВ, в которой выявили подмену детей в роддоме

СУ СКР по Саратовской области начали проверку после сообщения о подмене ребенка в одном из роддомов региона 29 лет назад. Об этом стало известно в ток-шоу «ДНК» на телеканале НТВ. Семья Бяковых из поселка Мокроус решила проверить родство с младшей дочерью. Она оказалась не их ребенком по крови.