Следователи нашли пропавшую алтайскую школьницу с укулеле

Полицейские задержали подростка, отправили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, откуда потом ее забрала мама.
Свой уход из дома школьница объяснила желанием путешествовать.
«В настоящее время несовершеннолетняя находится дома, она жива и здорова. В рамках процессуальной проверки будут приняты меры профилактического характера, направленные на устранение причин и условий ухода подростка», — сообщили в следственном комитете.
Как ранее писал altapress.ru, 16 июня утром девочка взяла личные вещи и гавайскую гитару, на перекладных добралась до Новосибирска.