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Жизнь

Следователи нашли пропавшую алтайскую школьницу с укулеле

Правоохранители отыскали 16-летнюю жительницу села Чемал Республики Алтай. Девочка автостопом смогла добраться до Екатеринбурга, рассказали в местном управлении СК.

Подросток. Кеды. Отдых.
Подросток. Кеды. Отдых.
СС0

Полицейские задержали подростка, отправили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, откуда потом ее забрала мама.

Свой уход из дома школьница объяснила желанием путешествовать.

«В настоящее время несовершеннолетняя находится дома, она жива и здорова. В рамках процессуальной проверки будут приняты меры профилактического характера, направленные на устранение причин и условий ухода подростка», — сообщили в следственном комитете.

Как ранее писал altapress.ru, 16 июня утром девочка взяла личные вещи и гавайскую гитару, на перекладных добралась до Новосибирска.

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