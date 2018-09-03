Читайте нас в соцсетях
4 сентября
Новости
Вся лента
Жизнь
349

Следователи отозвали претензии к барнаульскому детсаду, чей воспитанник получил травму на карусели

Следком не нашел признаков преступления в действиях администрации частного детского сада Bambini, воспитанник которого в августе 2017 года получил травму на карусели. Об этом altapress.ru сообщили представители детсада.

Карусель.
Карусель.
СС0

Как ранее сообщал СУ СКР по Алтайском краю, днем 16 августа 2017 года воспитатели детского сада организовали прогулку на игровом комплексе, расположенном на придомовой территории многоквартирного жилого дома. Во время прогулки 6-летний мальчик поместил палец в конструкцию крутящейся карусели. Ребенку оторвало конечную фалангу указательного пальца правой руки.

По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело, фигурантами которого стали подрядчик, установивший карусель, а также администрация детсада. После расследования следователи сняли претензии к педагогам и руководству Bambini. В итоге обвинение предъявили руководителю компании «Индустрия», которая ненадлежащим образом установила карусель, следует из постановления следственного отдела по Индустриальному району СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка