Следователи отозвали претензии к барнаульскому детсаду, чей воспитанник получил травму на карусели

Как ранее сообщал СУ СКР по Алтайском краю, днем 16 августа 2017 года воспитатели детского сада организовали прогулку на игровом комплексе, расположенном на придомовой территории многоквартирного жилого дома. Во время прогулки 6-летний мальчик поместил палец в конструкцию крутящейся карусели. Ребенку оторвало конечную фалангу указательного пальца правой руки.
По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело, фигурантами которого стали подрядчик, установивший карусель, а также администрация детсада. После расследования следователи сняли претензии к педагогам и руководству Bambini. В итоге обвинение предъявили руководителю компании «Индустрия», которая ненадлежащим образом установила карусель, следует из постановления следственного отдела по Индустриальному району СУ СК РФ по Алтайскому краю.