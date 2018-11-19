Следователи рассказали подробности пропажи 16-летней девушки в Бийске

Следователи проводят проверку и ищут подростка. Они выясняют, почему девушка могла сбежать.
Пропала Алёна Копылова.
lizaalert.org
Пропала Алёна Копылова.
lizaalert.org
Приметы пропавшей:
- рост 167 см,
- среднего телосложения,
- волосы рыжие,
- глаза зеленые.
Была одета:
- серая куртка с капюшоном,
- черные гетры с белыми полосками,
- зелёные полуботинки,
- чёрная шапка.
Особая примета:
- шрам на левой брови.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят звонить по телефонам: 8 (3852) 29 80 38, 29 80 02 или 02.