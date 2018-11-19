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Жизнь
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Следователи рассказали подробности пропажи 16-летней девушки в Бийске

В Бийске 15 ноября пропала 16-летняя Алёна Копылова. По данным следствия, девушка уже несколько раз уходила из дома, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Девушка. Снег. Зима.
Девушка. Снег. Зима.
CC0.

Следователи проводят проверку и ищут подростка. Они выясняют, почему девушка могла сбежать.

Пропала Алёна Копылова.
Пропала Алёна Копылова.
lizaalert.org

Приметы пропавшей:

  • рост 167 см,
  • среднего телосложения,
  • волосы рыжие,
  • глаза зеленые.

Была одета:

  • серая куртка с капюшоном,
  • черные гетры с белыми полосками,
  • зелёные полуботинки,
  • чёрная шапка.

Особая примета:

  • шрам на левой брови.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят звонить по телефонам: 8 (3852) 29 80 38, 29 80 02 или 02.

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