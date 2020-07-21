Следователи выяснят, кто предоставил участки в барнаульском бору на Кутузова под коттеджи

Региональное управление Следственного комитета может возбудить уголовное дело в отношении чиновников мэрии Барнаула, которые оказались причастны к изменению статуса земельных участков в ленточном бору, выделенных в 2020 году под жилищную застройку.

Как сообщил вечером 20 июля СК, ведомство начало проверку фактов, изложенных в сюжете региональной телекомпании (ГТРК «Алтай» — Прим. altapress.ru).

В телевизионном материале, отмечает следком, «говорится о превышении должностных полномочий сотрудниками администрации Барнаула при выделении земельных участков физическим лицам под индивидуальное жилищное строительство, что повлекло вырубку лесного массива в районе улицы Кутузова».

Депутаты на сессии АКЗС 30 апреля 2020 года. Администрация Барнаула. Анна Зайкова

Сотрудники Следственного комитета намерены выяснить все обстоятельства, изложенные в материале телеканала, и дать юридическую оценку действиям должностных лиц администрации Барнаула.

Отметим, что редакция altapress.ru впервые подняла тему «сомнительного освоения» участков в барнаульском бору на ул. Кутузова еще 21 мая этого года.

Мы также сообщали, что о данной истории уже известно в Государственной думе РФ, администрации губернатора Виктора Томенко, АКЗС, прокуратуре Алтайского края и т. д.

В защиту леса на ул. Кутузова общественниками собраны сотни подписей неравнодушных барнаульцев. Их поддержал региональный исполком Общероссийского народного фронта, а также ветеранские объединения сотрудников правоохранительных органов и другие структуры.

В июле в суды направлены два иска региональной прокуратуры, чтобы признать недействительными нормативные акты мэрии Барнаула, «благодаря» которым стала возможной застройка ленточного бора и сопутствующие рубки лесного массива.

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