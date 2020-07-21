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Жизнь

Следователи выяснят, кто предоставил участки в барнаульском бору на Кутузова под коттеджи

Региональное управление Следственного комитета может возбудить уголовное дело в отношении чиновников мэрии Барнаула, которые оказались причастны к изменению статуса земельных участков в ленточном бору, выделенных в 2020 году под жилищную застройку.

Вырубка деревьев в барнаульском бору.
Вырубка деревьев в барнаульском бору.
Ксения Морозова.

Как сообщил вечером 20 июля СК, ведомство начало проверку фактов, изложенных в сюжете региональной телекомпании (ГТРК «Алтай» — Прим. altapress.ru).

В телевизионном материале, отмечает следком, «говорится о превышении должностных полномочий сотрудниками администрации Барнаула при выделении земельных участков физическим лицам под индивидуальное жилищное строительство, что повлекло вырубку лесного массива в районе улицы Кутузова».

Депутаты на сессии АКЗС 30 апреля 2020 года. Администрация Барнаула.
Депутаты на сессии АКЗС 30 апреля 2020 года. Администрация Барнаула.
Анна Зайкова

Сотрудники Следственного комитета намерены выяснить все обстоятельства, изложенные в материале телеканала, и дать юридическую оценку действиям должностных лиц администрации Барнаула.

Отметим, что редакция altapress.ru впервые подняла тему «сомнительного освоения» участков в барнаульском бору на ул. Кутузова еще 21 мая этого года.

Мы также сообщали, что о данной истории уже известно в Государственной думе РФ, администрации губернатора Виктора Томенко, АКЗС, прокуратуре Алтайского края и т. д.

В защиту леса на ул. Кутузова общественниками собраны сотни подписей неравнодушных барнаульцев. Их поддержал региональный исполком Общероссийского народного фронта, а также ветеранские объединения сотрудников правоохранительных органов и другие структуры.

В июле в суды направлены два иска региональной прокуратуры, чтобы признать недействительными нормативные акты мэрии Барнаула, «благодаря» которым стала возможной застройка ленточного бора и сопутствующие рубки лесного массива.

Altapress.ru следит за развитием событий.

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