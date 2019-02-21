Следователи возбудили уголовное дело после пропажи 37-летнего барнаульца

В Барнауле 10 декабря 2018 года пропал Денис Дрожжин. Он ушел в неизвестном направлении от дома на проспекте Комсомольском, 106А и больше не появлялся. Следователи возбудили уголовное дело, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Пропал Денис Дрожжин. СУ СКР по Алтайскому краю.

Известно, что мужчина намеревался выехать на заработки в Новосибирск или в Москву.

Приметы пропавшего:

на вид 35 лет,

рост 175−180 см,

среднего телосложения,

волос русый короткий,

глаза голубые.

Особые приметы:

на передней стенке брюшной полости вертикальный шрам 15 см.,

на правой руке желтый перстень.

Был одет:

темная вязаная шапка,

темный пуховик с капюшоном,

синяя спортивная куртка,

черные спортивные штаны.

При себе у мужчины была черная сумочка, паспорт на свое имя, сотовый телефон.