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Жизнь

Следователи возбудили уголовное дело после пропажи 37-летнего барнаульца

В Барнауле 10 декабря 2018 года пропал Денис Дрожжин. Он ушел в неизвестном направлении от дома на проспекте Комсомольском, 106А и больше не появлялся. Следователи возбудили уголовное дело, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Мужчина. Зима.
Мужчина. Зима.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Пропал Денис Дрожжин.
Пропал Денис Дрожжин.
СУ СКР по Алтайскому краю.

Известно, что мужчина намеревался выехать на заработки в Новосибирск или в Москву.

Приметы пропавшего:

  • на вид 35 лет,
  • рост 175−180 см,
  • среднего телосложения,
  • волос русый короткий,
  • глаза голубые.

Особые приметы:

  • на передней стенке брюшной полости вертикальный шрам 15 см.,
  • на правой руке желтый перстень.

Был одет:

  • темная вязаная шапка,
  • темный пуховик с капюшоном,
  • синяя спортивная куртка,
  • черные спортивные штаны.

При себе у мужчины была черная сумочка, паспорт на свое имя, сотовый телефон.

Всех, кто что-либо знает об обстоятельствах безвестного исчезновения Дениса Дрожжина или видевших его, просят сообщить по телефонам 8 (3852) 29-80-39, 29−80−94, 39−34−33 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

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