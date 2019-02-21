Следователи возбудили уголовное дело после пропажи 37-летнего барнаульца

Пропал Денис Дрожжин.
СУ СКР по Алтайскому краю.
Известно, что мужчина намеревался выехать на заработки в Новосибирск или в Москву.
Приметы пропавшего:
- на вид 35 лет,
- рост 175−180 см,
- среднего телосложения,
- волос русый короткий,
- глаза голубые.
Особые приметы:
- на передней стенке брюшной полости вертикальный шрам 15 см.,
- на правой руке желтый перстень.
Был одет:
- темная вязаная шапка,
- темный пуховик с капюшоном,
- синяя спортивная куртка,
- черные спортивные штаны.
При себе у мужчины была черная сумочка, паспорт на свое имя, сотовый телефон.
Всех, кто что-либо знает об обстоятельствах безвестного исчезновения Дениса Дрожжина или видевших его, просят сообщить по телефонам