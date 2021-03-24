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25 марта
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Жизнь
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Следственный комитет проверит выставку человеческих тел на подрыв нравственных ценностей

Общественность раскритиковала выставку «Мир тела» в Москве. Там представлены реальные человеческие тела и органы, обработанные методом полимерной пластинации — замены всей жидкости организма твердеющим пластиком. Для этого используются только тела доноров.

Выставка "Мир тела".
Выставка "Мир тела".
Vertigo_shhh в Instagram.

Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку организаторов выставки, сообщает ТАСС. Выставкой недовольны «Коммунисты России», РПЦ и глава СПЧ. В интернете распространяется петиции с призывом ее закрыть за выражение явного неуважения к обществу.

Организаторы написали послание СМИ, где еще раз объяснили цель выставки: рассказать об устройстве собственного тела и продемонстрировать анатомию «в таком формате, который невозможно воспроизвести в книгах или изображениях».

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