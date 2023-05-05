Слезы и гармонь. Как прошел первый масштабный Бессмертный полк в Барнауле

В этом году акцию «Бессмертного полка» официально отменили, как написал губернатор Виктор Томенко, «решение приняли на федеральном уровне». Вспоминаем шествие 2014 года, когда горожане без всяких указаний вставали в колонну с портретами своих фронтовиков.

Первый «Бессмертный полк» прошел по Барнаулу 9 мая 2013 года – через год после того, как томские журналисты придумали эту акцию. Тогда в одной точке на пр. Ленина собрались 12 тыс. человек.

В 2014 году наш издательский дом, как координатор акции, учел опыт и организовывал уже три точки сбора: у «России», АГИКА и на пересечении ул. Молодежной и пр. Ленина. Пришли более 20 тыс. человек. Кроме того, в колонны встали люди во всех городах и районах края.

Они не только брали с собой портреты близких, но и надевали военную форму – делали все, чтобы стать хоть немного ближе к своим предкам.

В Барнауле шествие продолжалось более получаса. Поток людей сопровождали гармонисты, наигрывающие военные песни. На трибунах и в колонне не сдерживали слез.

Ветераны приветствовали бойцов с портретов, махали цветами – немало из них, к сожалению, со временем оказалось на таких же полковых транспарантах.