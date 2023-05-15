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Кто победил в "Евровидении-2023"?

В "Евровидении-2023" одержала победу шведская певица Loreen (Лорин Талхауи) - она набрала 583 баллов. Loreen выступила с песнью Tattoo, которая была посвящена любви и непростым отношения.

Loreen стала первой женщиной, которая выиграла конкурс дважды. Первую свою победу она получила в 2012 году - тогда она выступила с песней Euphoria.

В общей сложности шведские исполнители выигрывали «Евровидение» рекордные семь раз: в 1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015 и 2023 году. Столько же раз в конкурсе побеждала Ирландия, последние победы которой пришлись на 1990-е, сообщает "Газета.ru".