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Жизнь

Слова сибирского депутата-единоросса о «фашистах» отказались проверять в СК

Следственный комитет отказался от проверки слов главы парламента Хакасии, члена «Единой России» Владимира Штыгашева, которые ранее рассказывал о депортации калмыков, пишет «Кавказский узел».

Чиновник. Портфель
Чиновник. Портфель
unsplash.com

Ранее Штыгашев с трибуны парламента Хакасии заявил, что высылке во время Великой Отечественной войны подлежали те народы, где «большинство <…> воевали на стороне фашистов».

Таким образом он оправдал депортацию калмыков тем, что среди них якобы находилось множество пособников фашистской Германии, отметив, что Иосиф Сталин спас калмыцкий народ от уничтожения.

По словам активиста Ивана Чучеева, СК не нашел в высказывании единоросса оскорблений в отношении калмыков.

«Его негативная оценка событий прошлого не соотносится с современной действительностью. Высказывания Штыгашева носят неперсонифицированный характер с использованием обобщенных формулировок <…> оснований для проведения процессуальной проверки не имеется», — процитировал Чучеев отказ СК.

Он подчеркнул, что ответ будет обжалован.

«Я вижу здесь подмену понятий. Получается, калмыков в целом, не упоминая конкретных имен, можно называть предателями. Так быть не должно», — заявил активист.

Ранее в Элисте состоялся митинг в защиту прав калмыцкого народа. Участники акции потребовали исполнения закона «О реабилитации репрессированных народов» в полной мере и реакции властей Хакасии на высказывание Штыгашева.

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