Словно по маслу. Как алтайские молочные продукты в XIX веке помогли развитию банковского дела

Более 100 лет назад в Барнауле открыли первое отделение Государственного банка. А первые кредитные организации появились еще раньше, в 19 веке: Алтай остро нуждался в деньгах.

Первые банковские операции на Алтае начали осуществляться с XIX века.

Алтайский округ был сельскохозяйственным регионом. Местные крестьяне все время нуждались в деньгах. В городах выдачей ссуд и приемом вкладов занимались сберегательные кассы, а на селе — волостные и сельские сберегательно-вспомогательные кассы.

Алтайскую продукцию узнали в России и заграницей

В 1896 году проложили Сибирскую железную дорогу. Благодаря этому появилась возможность перевозить хлеб и масло, которые производились на Алтае в большом количестве. Алтайская продукция вышла на российские и зарубежные рынки. Мельницы производили несколько сортов муки, самым лучшим из которых считалась крупчатка.

Барнаул в это же время стал одним из крупнейших в Сибири центров по вывозу сливочного масла. Вкус масла высоко ценили за границей — в Германии, Англии, Швеции, Франции.

Алтайские крестьяне на сельхозработах. Начало XX века. Источник: altairegion22.ru/

При этом требования к качеству молочного продукта были очень высокими: при незначительном превышении содержания воды или соли он тут же браковался, пишет «МК».

Цены на зерно и масло повысились. Это привело к тому, что крестьянский труд стал более доходным. Увеличились посевные площади и поголовья молочного скота. Возросла потребность в наемных работниках.

Нехватка сезонной рабочей силы стала стимулом к приобретению сельскохозяйственных машин. В итоге резко возросла потребность в заемных денежных средствах.

Таким образом, в конце XIX века на Алтае сформировались все необходимые предпосылки для развития банковской сферы региона.

Барнаул в начале XX века retro. moi-barnaul.ru

Первые банки на Алтае

Отправной точкой в развитии банковского дела на Алтае можно считать 1894 год. Именно тогда в Барнауле открылось отделение первого в Алтайском округе коммерческого Сибирского торгового банка. Через несколько лет начали действовать отделения и других петербургских коммерческих банков: Русско-Азиатского банка, Международного Коммерческого банка.

Отделения столичных банков сразу стали играть ведущую роль в финансовой сфере, так как имели широкие возможности. Средства населения активно привлекались благодаря более высокому проценту по вкладам.

Это позволяло кредитовать базовые отрасли экономики региона — горную и обрабатывающую промышленность, торговлю и судоходство, железнодорожный транспорт.

Алтайские крестьяне болезненно восприняли ограничения лесозаготовок и пошли воевать с царскими чиновниками за право рубить лес.

Значительные по объему денежные операции на Алтае проводили отделения Русско-Азиатского банка. Они занимались кредитованием российских торговых компаний и отдельных предпринимателей, которые вели торговлю с азиатскими странами, прежде всего с Китаем, Монголией, Японией, Турцией.

Общий оборот только Барнаульского отделения в 1910—1916 годах (среднегодовые сведения) составлял 108 млн рублей.

Собственных коммерческих банков на Алтае было немного. Наиболее крупный из них — Барнаульский городской Общественный имени купца 2-й гильдии В. Г. Бодунова банк — был открыт в 1912 году и просуществовал до декабря 1919 года.

Барнаул в начале XX века retro. moi-barnaul.ru

Алтайские кредитные товарищества

Наряду с коммерческими банками функционировали небольшие кредитные товарищества, которые создавались на паевых началах. Они оказывали помощь своим членам в виде собственных денежных ссуд и банковских кредитов под ответственность имущества товарищества.

Ссуды и кредиты предназначались для развития торгово-промышленного и сельскохозяйственного производства.

К 1917 году на Алтае насчитывалось более 80 таких кредитных организаций.

Судьба крестьян зачастую зависела от писаря. А честных писарей можно было перечесть по пальцам.

Государственный банк в Барнауле

В 1910 году Алтайский округ входил в состав Томской губернии и обслуживался Томским отделением Государственного банка. Экономическая необходимость требовала создания в Барнауле собственного отделения банка. И такое решение приняли. В сентябре 1910 года открылось Барнаульское отделение Государственного банка.

Высочайшим приказом 28 сентября 1910 года управляющим Барнаульским отделением Государственного банка России назначали надворного советника Всеволода Константиновича Моравского.

Барнаульское отделение Государственного банка приступило к операционной деятельности в 1911 году, пишет vep.ru. Основными функциями отделения являлись эмиссионно-кассовая работа, связанная с выпуском в обращение наличных денег (кредитных билетов), заменой ветхих купюр и изъятием фальшивых купюр, кредитование и рефинансирование коммерческих банков и кредитных товариществ под обеспечение векселей, ценных бумаг и товаров.

Анна Карпова