Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 июня 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

«Сложные задачи в духе патриотизма»: глава Барнаула поздравил народ с Днем России

Глава Барнаула Вячеслав Франк на официальном сайте города поздравил жителей алтайской столицы с Днем России.

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
Дмитрий Лямзин.

Франк назвал 12 июня «одним из самых значимых государственных праздников».

«Эта дата объединяет всех граждан нашей необъятной страны. Тех, кто гордится ее тысячелетней историей и культурой, вносит вклад в социально-экономическое развитие, воспитывает подрастающее поколение в духе патриотизма, немыслимого без любви к малой родине», — подчеркнул Франк.

Сегодня, как он отметил, в Россие отдают дань особого уважения тем поколениям россиян, которые веками строили и защищали Отечество — заложенные ими традиции живут и продолжаются.

«Именно единение, сплоченность, нацеленность на результат, лежат в основе фундамента, на котором строится прочное будущее нашей великой Родины. Вместе нам по плечу самые сложные задачи», — подчеркнул Франк.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Днем России и отметил, что народ со всем справится.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость