«Сложные задачи в духе патриотизма»: глава Барнаула поздравил народ с Днем России

Франк назвал 12 июня «одним из самых значимых государственных праздников».

«Эта дата объединяет всех граждан нашей необъятной страны. Тех, кто гордится ее тысячелетней историей и культурой, вносит вклад в социально-экономическое развитие, воспитывает подрастающее поколение в духе патриотизма, немыслимого без любви к малой родине», — подчеркнул Франк.

Сегодня, как он отметил, в Россие отдают дань особого уважения тем поколениям россиян, которые веками строили и защищали Отечество — заложенные ими традиции живут и продолжаются.

«Именно единение, сплоченность, нацеленность на результат, лежат в основе фундамента, на котором строится прочное будущее нашей великой Родины. Вместе нам по плечу самые сложные задачи», — подчеркнул Франк.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Днем России и отметил, что народ со всем справится.