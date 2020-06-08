Случаи заболевания COVID-19 в Алтайском крае выявили в 27 медучреждениях

В 27 медицинских учреждениях Алтайского края были выявлены случаи заболевания коронавирусом. Об этом на пресс-конференции 8 июня сообщила заместитель начальника управления Роспотребнадзора по региону Ульяна Калинина.

По словам специалиста, в большинстве учреждений это были единичные случаи, без их дальнейшего распространения.

Калинина рассказала, что в медучреждениях проводится комплекс противоэпидемиологических мероприятий, чтобы предупредить распространение в случае заноса инфекции, который не исключается. «В регионе идет активная циркуляция вируса среди населения», — добавила специалист.

Всего коронавирусом в крае заболело более 240 медицинских работников.

В больнице скорой медицинской помощи 11 июня планируется начать прием пациентов для оказания экстренной и неотложной помощи. Также к четвергу запустят ранее закрытые отделения онкодиспансера на ул. Никитина, рассказал министр здравоохранения края Дмитрий Попов.

В обоих учреждениях сейчас заканчиваются процедуры дезинфекции и тестирования медиков.