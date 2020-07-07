171 случай заражения COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки, губернатор готовит экстренное совещание

За сутки в Алтайском крае выявили вновь рекордное число заболевших коронавирусом — 171 человек. Пятеро скончались. Об этом 7 июля сообщили в оперативном штабе.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.

Основной прирост дал Барнаул — здесь выявлено 102 инфицированных.

В Бийске — 11 человек, Ребрихинском районе — 11, Новоалтайске — 7, Тальменском районе — 6, Кулундинском районе — 5, Каменском районе — 3, Рубцовске — 3, Советском районе — 2, Славгороде — 2, Михайловском районе — 2, Усть-Калманском районе — 2, Алейске, Белокурихе, Заринске, Яровом, Бийском, Благовещенском, Волчихинском, Заринском, Калманском, Немецком национальном, Павловском, Первомайском, Топчихинском, Хабарском, Шелаболихинском районах — по одному человеку.

«В связи с ростом количества инфицированных, сегодня вечером губернатор края Виктор Томенко проведет специальное оперативное совещание, на котором будет рассмотрена складывающаяся эпидемиологическая обстановка в регионе и обсуждены возможные дополнительные меры по предупреждению её дальнейшего ухудшения», — заявили в оперштабе.

Также на этой неделе планируется провести заседание регионального оперштаба, где предложения и меры утвердят.