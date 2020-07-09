224 случая COVID-19 за сутки выявили в Алтайском крае, губернатор собирает оперштаб

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 224 инфицированных COVID-19 — это новый антирекорд в регионе по количеству заболевших за день. Четыре человека скончались. Глава края Виктор Томенко соберет оперативный штаб, на заседании которого, как ожидается, усилят ограничительные меры.

По выявленным новым случаям лидирует Барнаул — 94, Рубцовск — 26 и Бийск — 22.

Алейский район — 1, Баевский район — 2, Бурлинский район — 4, Залесовский район — 1, Заринск — 1, Егорьевский район — 1, Камень-на-Оби — 2, Каменский район — 2, Ключевский район — 1, Крутихинский район — 2, Кулундинский район — 1, Локтевский район — 10, Михайловский район — 13, Новоалтайск — 6, Немецкий национальный район — 1, Павловский район — 3, Первомайский район — 4, Поспелихинский район — 2, Ребрихинкий район — 3, Солнешенский район- 1, Славгород — 4, Тальменский район — 12, Топчихинский район — 3, Тюменцевский район — 1, Усть-Пристанский район — 1.

Общее число заболевших в регионе составляет 5121 человек. Тяжелобольных на 9 июля 91 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 29 пациентов.

Маска. Пандемия. Коронавирус pixabay.com

За сутки скончалось четыре человека: 1 — от COVID-19, 3 — иные причины смерти.

Всего скончалось 117 человек, в том числе 50 случаев от COVID-19, 64 случая — иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

Всего выздоровело 3567 человек.