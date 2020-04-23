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Жизнь

144 случая заболевания Covid-19 подтверждено в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае выявили восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил 23 апреля оперативный штаб региона. Общее количество подтвержденных случаев составило 144, в том числе у 12 детей.

Алтайский край в условиях пандемии.
Алтайский край в условиях пандемии.
Анна Зайкова

Впервые инфицированного выявили в Яровом. Это житель Славгорода, который по прибытию из Москвы ушел на режим самоизоляции в съемной квартире в городе Яровое. Пациент госпитализирован в городскую больницу № 5 Барнаула.

Три новых заболевших в Бийске, два в Барнауле, по одному новому случаю также в Рубцовске и в райцентре Поспелихинского района.

На 23 апреля в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 17 050 человек, под медицинским наблюдением находятся 1 317 человека (в том числе 18 иностранных граждан), снято с меднаблюдения 6 545 человек.

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