144 случая заболевания Covid-19 подтверждено в Алтайском крае

Впервые инфицированного выявили в Яровом. Это житель Славгорода, который по прибытию из Москвы ушел на режим самоизоляции в съемной квартире в городе Яровое. Пациент госпитализирован в городскую больницу № 5 Барнаула.
Три новых заболевших в Бийске, два в Барнауле, по одному новому случаю также в Рубцовске и в райцентре Поспелихинского района.
На 23 апреля в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 17 050 человек, под медицинским наблюдением находятся 1 317 человека (в том числе 18 иностранных граждан), снято с меднаблюдения 6 545 человек.