Служба отлова не может найти бродячих собак, терроризирующих барнаульцев

Жители одного из микрорайонов написали Борису Ларину, что после каждого выезда специалистов стая собак продолжала спокойно жить около контейнерной площадки и пугать людей.
Омбудсмен написал в администрацию города. В полученном ответе говорилось, что по указанному в обращении адресу специалисты службы не смогли обеспечить гуманный отлов, а после повторного вызова и вовсе не нашли на придомовой территории бродячих животных.
Тогда Ларин послал на место сотрудника своего аппарата и тот нашел собак.
Уполномоченный написал на имя главы Барнаула повторный запрос.
«Жители края пишут, что на улицах и во дворах многоквартирных домов собираются стаи бездомных, голодных и зачастую агрессивных животных, держащих в страхе целые микрорайоны. Такие обращения поступали из Барнаула, Бийска, Змеиногорска, Новоалтайска, Рубцовска, Тальменки», — перечисляет в Instagram Борис Ларин.
Руководители муниципалитетов объясняют эту ситуацию невозможностью выполнить требования закона по объективным причинам и рядом противоречий в самом законе.
Омбудсмен считает, что необходимо создавать межведомственную рабочую группу для детального рассмотрения проблемы.