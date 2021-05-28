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Жизнь

Служба отлова не может найти бродячих собак, терроризирующих барнаульцев

Жители Барнаула неоднократно жаловались на бродячих собак, которые живут около свалки и пугают людей. Служба отлова выезжала на место несколько раз, но безуспешно. Тогда барнаульцы написали уполномоченному по правам человека.

Собака.
Собака.
СС0

Жители одного из микрорайонов написали Борису Ларину, что после каждого выезда специалистов стая собак продолжала спокойно жить около контейнерной площадки и пугать людей.

Омбудсмен написал в администрацию города. В полученном ответе говорилось, что по указанному в обращении адресу специалисты службы не смогли обеспечить гуманный отлов, а после повторного вызова и вовсе не нашли на придомовой территории бродячих животных.

Тогда Ларин послал на место сотрудника своего аппарата и тот нашел собак.

Уполномоченный написал на имя главы Барнаула повторный запрос.

«Жители края пишут, что на улицах и во дворах многоквартирных домов собираются стаи бездомных, голодных и зачастую агрессивных животных, держащих в страхе целые микрорайоны. Такие обращения поступали из Барнаула, Бийска, Змеиногорска, Новоалтайска, Рубцовска, Тальменки», — перечисляет в Instagram Борис Ларин.

Руководители муниципалитетов объясняют эту ситуацию невозможностью выполнить требования закона по объективным причинам и рядом противоречий в самом законе.

Омбудсмен считает, что необходимо создавать межведомственную рабочую группу для детального рассмотрения проблемы.

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